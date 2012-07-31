رقابت تیم فوتبال شهرداری تبریز با اسکندرون ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر ، فراز کمالوند سرمربی این تیم صبح امروز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران درباره ی این مطلب خبر داد: تیم شهرداری تبریز در طول اردوی آمادگی خود در ترکیه دو دیدار تدارکاتی برگزار می کند که دیدار نخست این تیم امروز در مقابل تیم اسکندرون و دیدار دوم نیز روز جمعه هفته بعد برگزار می شود.

وی اظهار داشت : بازیکنان خوبی را دراین فصل گرفته ایم ، بازیکنانی ازجمله شیث رضایی ،علی علیزاده و اگر در برخی از پست ها نیاز به نفر داشتیم بازیکن به خدمت خواهیم گرفت.

کمالوند افزود: زمان فصل نقل و انتقالات بازیکنان در لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های ایران فرا نرسیده است و ما می توانیم بازیکنان که نیاز داریم را در اختیار بگیریم.

وی تصریح کرد: تلاش های خود را می کنیم تا دوباره تیم شهرداری تبریز را به لیگ برتر بفرستیم.