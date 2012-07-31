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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۳۵

کمالوند خبر داد؛

رقابت تیم فوتبال شهرداری تبریز با اسکندرون ترکیه

رقابت تیم فوتبال شهرداری تبریز با اسکندرون ترکیه

تبریز - خبرگزاری مهر: نخستین دیدار تدارکاتی تیم فوتبال شهرداری تبریز که اردوی آمادگی خود را در ترکیه دایر کرده است امروز سه شنبه مقابل تیم اسکندرون ترکیه برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، فراز کمالوند سرمربی این تیم صبح امروز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران درباره ی این مطلب خبر داد: تیم شهرداری تبریز در طول اردوی آمادگی خود در ترکیه دو دیدار تدارکاتی برگزار می کند که دیدار نخست این تیم امروز در مقابل تیم اسکندرون و دیدار دوم نیز روز جمعه هفته بعد برگزار می شود.

وی اظهار داشت : بازیکنان خوبی را دراین فصل گرفته ایم ، بازیکنانی ازجمله شیث رضایی ،علی علیزاده و اگر در برخی از پست ها نیاز به نفر داشتیم بازیکن به خدمت خواهیم گرفت.

کمالوند افزود: زمان فصل نقل و انتقالات بازیکنان در لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های ایران فرا نرسیده است و ما می توانیم بازیکنان که نیاز داریم را در اختیار بگیریم.

وی تصریح کرد: تلاش های خود را می کنیم تا دوباره تیم شهرداری تبریز را به لیگ برتر بفرستیم.

کد مطلب 1662760

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