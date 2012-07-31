مشارکت 87 میلیون ریالی سه نفر از مراجع تقلید در اطعام نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، سه نفر از مراجع تقلید ضمن قدردانی از کمیته امداد در خدمات رسانی به مردم بویژه برگزاری سفره‌های آسمانی و اطعام و افطار ایتام و نیازمندان در این امر خیر شرکت نمودند.



کمک‌های مراجع عظام تقلید بدین شرح است: حضرت آیت الله صافی گلپایگانی 10 میلیون ریال، دفتر حضرت آیت الله فاضل لنکرانی 10 میلیون ریال همراه با 500 کیلوگرم برنج مرغوب ایرانی، حضرت آیت الله مکارم شیرازی یک تُن برنج مرغوب ایرانی.



ضیافت افطاری 500 بانوی تحت حمایت کمیته امداد در قم برگزار شد



همزمان با سالروز رحلت بزرگ بانوی اسلام و یاور رسول خدا حضرت خدیجه کبری(س) در دهمین روز از ماه مبارک رمضان ضیافت اطعام و افطاری 500 نفر از بانوان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم، در یکی از بهترین تالارهای این شهر برگزار شد.



عبدالله جلالی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم در این مراسم با اشاره به اینکه بانی این سفره آسمانی یکی از نیکوکاران تهرانی است، گفت: وی که از ما خواسته است که نامش را نبریم این سفره را بمناسبت رحلت حضرت خدیجه(س) و فقط مخصوص بانوان تحت حمایت و دختران گسترانیده است که ارزش ریالی آن 40 میلیون ریال بوده است.



وی افزود: این فرد نیکوکار در سال گذشته نیز احداث 22 واحد مسکونی را جهت ایتام و خانواده‌های آنها آغاز کرده که تا پایان سال جاری تکمیل و تحویل خانواده‌های واجد شرایط خواهد شد.



40 یتیم قمی میهمان سفره افطار میهمانان آفریقایی



در ادامه اجرای طرح سفره های آسمانی 40 نفر از ایتام تحت حمایت کمیته امداد استان قم توسط میهمانان آفریقایی این نهاد اطعام شدند.



احمد گودرزی مسئول طرح اکرام ایتام قم با ذکر این نکته که 40 نفر از جزیره رشون آفریقای جنوبی در اولین اردوی تابستانی دانش افزایی المهدی در ایران میهمان کمیته امداد قم بودند، گفت: این افراد نیکوکار علیرغم میهمان بودن، خودشان در یک اقدام خداپسندانه میزبان اطعام و افطاری 40 یتیم تحت حمایت امداد قم شده و در فضایی آکنده از محبت و صمیمیت در کنار آنها بر سفره افطار نشسته و در پایان این دیدار هدایایی نیز به این کودکان یتیم تقدیم کردند.

