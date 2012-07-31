456 گواهی انطباق برای واردات کالا در البرز صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعادتی با اعلام این خبر گفت: کارشناسان این اداره کل در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی با روحیه ای انقلابی به جد از ورود هرگونه کالای بی کیفیت و مغایر با استاندارد جلوگیری خواهند کرد.

وی افزود: از اول سال تا کنون از ورود دو محموله کالا که مغایر با استانداردهای ملی بوده جلوگیری به عمل آمده است.

سیلندرهای گاز مایع خانگی در البرز بازرسی می شوند



وی در بخشی دیگر از بازرسی و کنترل سیلندرهای گاز مایع خانگی خبر داد و گفت: تمامی سیلندرهای گاز مایع خانگی استان مورد بازرسی و کنترل کارشناسان این اداره کل قرار می گیرد.



وی افزود: اداره کل استاندارد البرز به همراه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و انجمن بازسازی شیر و سیلندرهای گاز مایع به صورت ادواری از این سیلندرها بازدید کرده و مورد آزمون قرار می دهند که طی آن سیلندرهایی که قابل استفاده نباشند را از گردونه مصرف خارج خواهند کرد.





