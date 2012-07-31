امام جمعه هشترود جشن گلریزان را احیای عطوفت های گمشده دانست

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید سعید رشادی ظهر امروز سه شنبه در جشن گلریزان شهرستان هشترود ماه رمضان را ماه مغفرت و بخشش الهی دانست و افزود : خیران و نیکوکاران باید در این ماه گامی جهت بخشش زندانیان و شاد کردن خانواده های آنها بردارند .



وی جشن گلریزان را تصویر خداپسندانه ای از شکوه انسانی دانست و تصریح کرد : از محبوب ترین کارها در پیشگاه خداوند شاد نمودن مسلمانان است.



امام جمعه هشترود گفت : چشم و نقطه امید خانواده های زندانیان به دست خیران و نیکوکاران است و آنها هم باید در شاد کردن خانواده های نیازمند تلاش کنند و از اجر اخروی و دنیوی بهره مند شوند .



وی از مردم و نیکوکاران خواست از هرگونه کمک مالی در حد و توان خود جهت آزاد سازی زندانیان غیر عمد و بازگرداندن آنها به آغوش گرم خانواده دریغ نکنند که اجر این کمکها پیش خدواند متعال محفوظ است .



علی نجاری فرماندار هشترود هم جشن گلریزان را فرصت تحکیم فرهنگ ایثار به نیازمندان دانست و گفت : کمکهای صورت گرفته از طریق خیران و نیکوکاران باقیات صالحات است



وی خواستار خروج زندان از داخل شهر هشترود شد و افزود : وجود این زندان غیر استاندارد در داخل شهر باعث بروز مشکلاتی برای مسئولان شده است .



نجاری همچنین خواستار ایجاد کلاسهای فنی و حرفه ای در داخل زندان برای یاد گرفتن حرفه و شغل زندانیان توسط زندانیان شد.



فرماندار هشترود کمک به خانواده های زندانیان را برای حل مشکلاتشان ضروری دانست و افزود : خانواده های زندانیان نباید خلاء عزیزانشان را در جمع خانواده احساس کنند و این هم با رسیدگی و حل مشکلات آنها صورت می گیرد.



در پایان این مراسم خیران هشترودی یکصد میلیون ریال کمک غیر نقدی برای آزادی زندانیان کردند.