  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

امام جمعه هشترود جشن گلریزان را احیای عطوفت های گمشده دانست

امام جمعه هشترود جشن گلریزان را احیای عطوفت های گمشده دانست

تبریز - خبرگزاری مهر: امام جمعه هشترود گفت : امید خانواده های زندانیان به جشن های گلریزان است و این جشن ها احیا کننده عطوفت های گمشده هستند.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید سعید رشادی ظهر امروز سه شنبه در جشن گلریزان شهرستان هشترود ماه رمضان را ماه مغفرت و بخشش الهی دانست و افزود : خیران و نیکوکاران باید در این ماه گامی جهت بخشش زندانیان و شاد کردن خانواده های آنها بردارند .

وی جشن گلریزان را  تصویر خداپسندانه ای از شکوه انسانی دانست و تصریح کرد : از محبوب ترین کارها در پیشگاه خداوند شاد نمودن مسلمانان است.

امام جمعه هشترود گفت : چشم و نقطه امید خانواده های زندانیان به دست خیران و نیکوکاران است و آنها هم  باید در شاد کردن خانواده های نیازمند تلاش کنند و از اجر اخروی و دنیوی  بهره مند شوند .

وی از مردم و نیکوکاران خواست از هرگونه کمک مالی در حد و توان خود جهت آزاد سازی زندانیان غیر عمد و بازگرداندن آنها به آغوش گرم خانواده دریغ نکنند که اجر این کمکها پیش خدواند متعال محفوظ است .

علی نجاری فرماندار هشترود هم جشن گلریزان را فرصت تحکیم فرهنگ ایثار به نیازمندان دانست و گفت : کمکهای صورت گرفته از طریق خیران و نیکوکاران باقیات صالحات است

وی خواستار خروج زندان از داخل شهر هشترود شد و افزود : وجود این زندان غیر استاندارد در داخل شهر باعث بروز مشکلاتی برای مسئولان شده است .

نجاری  همچنین خواستار ایجاد کلاسهای فنی و حرفه ای در داخل زندان برای  یاد گرفتن حرفه و شغل زندانیان  توسط زندانیان شد.

فرماندار هشترود کمک به خانواده های زندانیان را برای حل مشکلاتشان ضروری دانست و افزود : خانواده های زندانیان نباید خلاء عزیزانشان را در جمع خانواده احساس کنند  و این هم با رسیدگی و حل مشکلات آنها صورت می گیرد.

در پایان این مراسم خیران هشترودی یکصد میلیون ریال کمک غیر نقدی برای آزادی زندانیان کردند.

کد مطلب 1662769

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها