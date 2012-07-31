تعامل کلیه دستگاه های استان برای اجرای طرح تربیت حافظان قرانی ضروری است

جلیل مسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت قران کریم در زندگی انسانها و تربیت جامعه ای سالم مطابق با آموز ه ها و ارزش های اسلامی اظهار داشت: درهای رحمت الهی با خواندن و تلاوت قران کریم باز شده و دلها با کلام وحی جلا داده می شود.

وی تصریح کرد : باید به قرآن و ارزشهای آن پرداخت و جامعه را به سمت قرآن هدایت نمود تا از گزند انحراف ها و آسیب های اخلاقی و اجتماعی در امان باشیم.

وی گفت: در این برهه زمانی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدامات فرهنگی و مذهبی در جامعه هستیم چرا که امروز هجمه فرهنگی و اعتقادی دشمن به اوج خود رسیده است.

مسگری با تاکید بر این موضوع که تربیت نیروهای قرانی در جامعه و داشتن شهر و فضایی مانوس با نور قران بیش از هر اقدام دیگری جامعه را در برابر آسیب ها ایمن می کند گفت: هر چند متولی امور قرانی اوقاف وامور خیریه است اما در در این راستا همکاری و تعامل همه دستگاه ها و ادارات استان لازم است.

این مسئول از اجرای طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم خبر داد و گفت : این طرح در راستای منویات مقام معظم رهبری و انس مردم با قرآن برگزار می شود.

مسگری اظهار امیدواری کرد: مردم قرآن دوست در این طرح بزرگ ملی مشارکت کرده و دشمنان کور دل را ناکام بگذارند و اتحاد خود را به غربیان بی دین نشان دهند.

وی گفت: تا کنون هزار و 500 نفر برای شرکت در این طرح ثبت نام کرده اند و این طرح در 33 امامزاده استان اجرایی می شود.