هشدار اوباما در خصوص پیامدهای بحران اقتصادی اروپا بر امریکا

به گزارش خبرگزراری مهر به نقل از رویترز، رییس جمهور آمریکا در اجتماع هواران خود برای جمع آوری کمک های مالی اعلام کرد هر چند دولت های اروپایی با تلاش های خود مانع فروپاشی حوزه یورو خواهند شد، اما مقام های اتحادیه باید گام های جدی تری در حوزه اقتصاد بردارند.

باراک اوباما همچنین اعلام کرد که من به همراه تیم گیثنر وزیر خزانه داری تمام تلاش خود را برای همکاری با دولت های اروپایی برای مهار بحران اقتصادی انجام می دهیم. موضوع بیکاری و بحران اقتصادی در آمریکا تهدیدی جدی برای پیروزی مجدد رییس جمهور فعلی آمریکا در انتخابات پیش رو در نوامبر 2012 است.

وی همچنین اعلام کرد که هم اکنون اقتصاد آمریکا به معضلی مهم برای بخش قابل توجهی از شهروندان این کشور تبدیل شده است و ما در ماه های پیش رو شرایط سختی را به دلیل بحران اقتصادی اروپا تحمل خواهیم کرد. بحران اقتصادی در اروپا هنوز هم یک چالش جدی برای ما محسوب می شود.

بنا به آمارهای منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی آمریکا رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال میلادی جاری به 1.5 درصد تنزل یلفته است که این رقم پایین ترین نرخ رشد در سال 2012 محسوب می¬شود.

