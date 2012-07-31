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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۲

مظفری زاده دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و مس کرمان را سوت می زند

مظفری زاده دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و مس کرمان را سوت می زند

تبریز- خبرگزاری مهر: هفته سوم رقابت های لیگ برتر باشگاه های ایران دیدار دو تیم تراکتورسازی و مس را سعید مظفری زاده قضاوت می کند.

به گزارش خبرگزازی مهر ، حسن کامرانی فر و رسول فروغی کمک های اول و دوم  مظفری زاده در دیدار امروز سه شنبه این دو تیم خواهند بود.

محمد رضا فلاح به عنوان ناظر بر کار تیم داوری وغلامرضا جباری داور چهارم بازی است .

این دوتیم تا به حال شش با مقابل هم قرارگرفته اند که سه بار ترکتورسازی و دو بار مس به برتری رسیده و یک بار با تساوی خاتمه یافته است.

تیم فوتبال تراکتورسازی سه برد خود را در تبریز رقم زده است و برای کسب چهارمین برد و حفظ شکست ناپذیری در مقابل مس در تبریز به میدان می رود که ساعت 22  در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف هم می روند.
 

کد مطلب 1662774

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