مظفری زاده دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و مس کرمان را سوت می زند

به گزارش خبرگزازی مهر ، حسن کامرانی فر و رسول فروغی کمک های اول و دوم مظفری زاده در دیدار امروز سه شنبه این دو تیم خواهند بود.

محمد رضا فلاح به عنوان ناظر بر کار تیم داوری وغلامرضا جباری داور چهارم بازی است .

این دوتیم تا به حال شش با مقابل هم قرارگرفته اند که سه بار ترکتورسازی و دو بار مس به برتری رسیده و یک بار با تساوی خاتمه یافته است.

تیم فوتبال تراکتورسازی سه برد خود را در تبریز رقم زده است و برای کسب چهارمین برد و حفظ شکست ناپذیری در مقابل مس در تبریز به میدان می رود که ساعت 22 در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف هم می روند.

