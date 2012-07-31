بازارچه های مرزی آذربایجان غربی نقش مهمی در کنترل قاچاق دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله اکبری ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اشنویه وجود بازارچه های مرزی و در نتیجه مبادلات مرزی و صدور محصولات تولیدی از طریق این بازارچه ها را سرمایه ای برای ورود به عرصه های بزرگ اقتصادی عنوان کرد.

وی ادامه داد: رشد فعالیت های تجاری در بازارچه ها می تواند بازار هدفی برای تولیدات داخلی آذربایجان غربی به خصوص در بخش تولیدات کشاورزی فراهم کند که این امر خود به توسعه این بخش از فعالیت های اقتصادی منجر می شود.

اکبری ادامه داد: ساری سوی در ماکو، صنم بولاغی در پلدشت، سرو در ارومیه، قاسم رش در سردشت، تمرچین در پیرانشهر، ناویه خان در اشنویه، رازی در خوی و بازارچه بازرگان در ماکو، بازارچه های مهم این استان را در مجاورت مرزهای ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان تشکیل می دهند.

اکبری اضافه کرد: انواع میوه ها، سبزیجات، سیمان، ماشین آلات و وسایل مکانیکی، فراورده های غلات، مواد پلاستیکی، فراورده های خوراکی، قند و شکر، سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصولات سرامیکی عمده محصولاتی هستند که توسط بازارچه های مرزی آذربایجان غربی به خارج از کشور به خصوص کشورهای همسایه صادر می شوند.

وی اظهار داشت: امید است در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است گام های موثری در جهت تحکیم بنیادهای اقتصادی، رشد و شکوفایی کیفی و کمی بخش صنعت، معدن و تجارت استان و جذب سرمایه های ملی و استانی برداشته شود.

وی آذربایجان غربی را یکی از مهم ترین استان های استراتژیک کشور دانست و گفت: این استان به لحاظ همسایگی با سه کشور خارجی و وجود گمرکات و بازارچه های مرزی و دارا بودن زمینه های مساعد آب و خاک، صنعت و معدن، کشاورزی و بازرگانی و گردشگری دارای پتانسیل ها و استعدادهای فراوانی برای توسعه اقتصادی کشور است.