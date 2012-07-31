راه اندازی سامانه ضد تگرگ در ورگهان اهر

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا صدیقی ظهر امروز سه شنبه در حاشیه آغاز به کار دستگاه ضد تگرگ در این شهرستان با اشاره به اینکه منطقه ورگهان یکی از مناطق مستعد و با استعداد ویژه در تولید محصولات باغی بخصوص میوه های سردرختی می باشد که سالانه بیش از هفتاد هزار تن میوه دراین منطقه تولید می شود که این رقم بیش از نیمی از تولیدات میوه سردرختی شهرستان را شامل می شود.

وی گفت: متأسفانه در سالهای گذشته علیرغم تلاش مضاعف کشاورزان در چندین به جهت بروز حوادث غیر مترقبه ناشی از نزولات جوی بخصوص بارش تگرگ باعث خسارت جدی به کشاورزان و مشکلات معیشتی را فراهم نموده بوده که امیدواریم با نصب این دستگاه که با استفاده از جدیدترین تکنولوژی دنیا درحال اجراست شاهد کاهشی خسارت باغداران و کشاورزان باشیم.

رئیس ستاد توسعه بخش کشاورزی شهرستان اهر گفت: متأسفانه علیرغم تلاشهای همه جانبه دستگاه های متولی امر بیمه محصولات کشاورزی و برگزاری دوره های آموزشی و تبلیغات چهره به چهره میزان قابل توجهی از اراضی کشاورزی و باغی بیمه شده اند که امیدواریم با تسهیلات ویژه تشویقی دستگاه های بیمه گر و تمهیدات خاص دولت شاهد ترغیب و تشویق روستائیان برای بیمه محصولات خود باشیم.

وی ، یکی از محورهای توسعه شهرستان اهر را بخش کشاورزی اعلام کرد و افزود: شهرستان اهر به جهت موفقیت خاص جغرافیایی و آب و هوایی منطقه یکی از مناطق مستعد برای تولید محصولات کشاورزی است که امیدواریم با تلاش مضاعف، تخصیص اعتبارات ویژه و همکاری کشاورزان با مسئولان شاهد توسعه بخش کشاورزی در شهرستان اهر باشیم.