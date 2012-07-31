راه اندازی مهد کودک در استان فارس محدودیت ندارد

محسن یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت مهد های کودک در استان فارس تاکید کرد: برنامه ریزی های مدون و کاملی در خصوص ارایه برنامه های کمی و کیفی در مهد کودک های این استان انجام شده است.

وی تصریح کرد: راه اندازی مهد کودک به معنی نگهداری از کودکان در یک محل خاص نیست بلکه کودکان باید در این محل ها آموزش های ابتدایی لازم را ببینند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی فارس افزود: یکسان سازی آموزش از جمله برنامه های بهزیستی در خصوص مهد کودک های استان است که در این راستا فعالیت های قابل توجه ای صورت گرفته است.

یوسف زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر مهد کودکهای استان پاسخگوی نیاز فارس است، گفت: یک هزار و 136 مهد کودک در استان فارس فعال است که نسبت به جمعیت شیر خوار و نوباوه استان مناسب است.

وی تصریح کرد: 52 هزار 700 کودک در مهد کودک های استان ثبت نام کرده اند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی فارس در خصوص وضعیت روستا مهد های فارس نیز یادآور شد: 800 روستا مهد در استان فعال است که با برنامه ریزی های صورت گرفته یک وعده غذای گرم در این روستا مهد ها توزیع می شود.

یوسف زاده تاکید کرد: رسیدگی به روستا مهد ها باعث خواهد شد که کمتر خانواده ای برای دریافت خدمات برای فرزندان خود به شهرها مهاجرت کنند.