به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، کیانوش رستمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از شرایط جسمانی و روحی خوبی بهره می‏برد، اظهارداشت: در تهران و لندن تمرینات خوبی داشتم. از زمانی که به لندن آمدم، هر روز به سالن مسابقات می‏روم به همین دلیل کاملا در حال و هوای مسابقات المپیک قرار گرفته‏ام. از این نظر هیچ مشکلی نیست.

وی تصریح کرد: من ترس و واهمه‏ای از تخته المپیک ندارم. برای روی تخته رفتن آماده هستم و فرقی ندارد این تخته برای مسابقات جهانی باشد یا المپیک؛ فقط اینکه المپیک هر چهار سال یکبار برگزار می‏شود. پس باید بهترین استفاده را از این دوره بازی‏ها برد. من قول می‎دهم که با دست پر به کشورم بازگردم.

رستمی از نمایندگان چین، بلاروس و سهراب مرادی به عنوان مهمترین حریفانش یاد کرد و گفت: طی سال‏های گذشته همواره با این افراد رقابت داشته و موفق به شکست‎شان هم شده‎ام. حالا هم حریفان اصلی من در المپیک همین‌ها هستند که باید سعی کنم مقابل آنها عملکردی موفق‎تر داشته باشم‏.

وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم ایران با اشاره به رکوردی که در اختیار دارد، تصریح کرد: من در بهترین حالت وزنه 179 و 220 کیلوگرم را بالا برده‎ام. اینها بهترین رکوردهای من هستند و اگر بتوانم این رکوردها را در جریان بازی‎های المپیک هم بزنم مدال طلا خواهم گرفت اما من یک تصمیم هم دارم!

وی ادامه داد: می‎خواهم برای حرکت سوم رکوردشکنی کنم. البته اول با اعضای کادر فنی هماهنگ می‏کنم سپس این کار را انجام می‏دهم.

"آیا این بار هم چراغ مدال آوری اعضای کاروان ورزش ایران توسط وزنه برداران روشن می‏شود؟"، این وزنه بردار المپیکی در پاسخ به این پرسش به حالت خنده گفت: چرا همیشه وزنه برداری باید چراغ مدال آوری ایران را روشن کند؟

کیانوش رستمی تاکید کرد: در ادوار گذشته وزنه برداری برای ورزش ایران مدال آور بوده است. من هم تلاش می‏کنم تا اولین چراغ مدال‌آوری کاروان ایران را پرفروغ‏تر از همیشه روشن کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چاچوب بازی‏های المپیک لندن وزنه برداران کشورمان از روز جمعه رقابت‏های خود را آغاز می‏کنند. کیانوش رستمی همراه با سهراب مرادی از وزنه بردارانی هستند که روز جمعه روی تخته می‌روند.