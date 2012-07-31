به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، کیانوش رستمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از شرایط جسمانی و روحی خوبی بهره میبرد، اظهارداشت: در تهران و لندن تمرینات خوبی داشتم. از زمانی که به لندن آمدم، هر روز به سالن مسابقات میروم به همین دلیل کاملا در حال و هوای مسابقات المپیک قرار گرفتهام. از این نظر هیچ مشکلی نیست.
وی تصریح کرد: من ترس و واهمهای از تخته المپیک ندارم. برای روی تخته رفتن آماده هستم و فرقی ندارد این تخته برای مسابقات جهانی باشد یا المپیک؛ فقط اینکه المپیک هر چهار سال یکبار برگزار میشود. پس باید بهترین استفاده را از این دوره بازیها برد. من قول میدهم که با دست پر به کشورم بازگردم.
رستمی از نمایندگان چین، بلاروس و سهراب مرادی به عنوان مهمترین حریفانش یاد کرد و گفت: طی سالهای گذشته همواره با این افراد رقابت داشته و موفق به شکستشان هم شدهام. حالا هم حریفان اصلی من در المپیک همینها هستند که باید سعی کنم مقابل آنها عملکردی موفقتر داشته باشم.
وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم ایران با اشاره به رکوردی که در اختیار دارد، تصریح کرد: من در بهترین حالت وزنه 179 و 220 کیلوگرم را بالا بردهام. اینها بهترین رکوردهای من هستند و اگر بتوانم این رکوردها را در جریان بازیهای المپیک هم بزنم مدال طلا خواهم گرفت اما من یک تصمیم هم دارم!
وی ادامه داد: میخواهم برای حرکت سوم رکوردشکنی کنم. البته اول با اعضای کادر فنی هماهنگ میکنم سپس این کار را انجام میدهم.
"آیا این بار هم چراغ مدال آوری اعضای کاروان ورزش ایران توسط وزنه برداران روشن میشود؟"، این وزنه بردار المپیکی در پاسخ به این پرسش به حالت خنده گفت: چرا همیشه وزنه برداری باید چراغ مدال آوری ایران را روشن کند؟
کیانوش رستمی تاکید کرد: در ادوار گذشته وزنه برداری برای ورزش ایران مدال آور بوده است. من هم تلاش میکنم تا اولین چراغ مدالآوری کاروان ایران را پرفروغتر از همیشه روشن کنم.
به گزارش خبرنگار مهر، در چاچوب بازیهای المپیک لندن وزنه برداران کشورمان از روز جمعه رقابتهای خود را آغاز میکنند. کیانوش رستمی همراه با سهراب مرادی از وزنه بردارانی هستند که روز جمعه روی تخته میروند.
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