تولید 213 تن گوشت شتر در خراسان جنوبی/ بهره برداری از 126 طرح عمرانی در قاین

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: از آغاز امسال 213 تن گوشت شتر در خراسان جنوبی تولید شد.

غلامرضا هادربادی افزود: تولید گوشت شتر در خراسان جنوبی از آغاز امسال نزدیک به 3 میلیارد تومان ارزش اقتصادی برای پرورش دهندگان شتر داشته است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی به عنوان سومین مرکز پرورش شتر کشورمطرح است، ادامه داد: این استان هم اکنون با 24 هزار و 264 نفر شتر، 15 درصد جمعیت شتر کشور را داراست.

وی تصریح کرد: شترهای خراسان جنوبی عموما یک کوهانه و از نژاد بلوچی اند .

به گفته وی از آغاز امسال 250 تن شیر شتر نیز در استان تولید شده که علاوه بر بازار خراسان جنوبی در بازار شهرهای مشهد، یزد، نجف آباد اصفهان، ری و قم نیز به فروش رسیده است.

هادربادی، نبود مرکز مناسب پرواربندی شتر در استان، پرورش سنتی این حیوان و نداشتن مرکز مناسب برای جمع آوری شیر شتر را از جمله مشکلات پیش روی توسعه صنعت شترداری در خراسان جنوبی دانست.

اختصاص یک میلیارد ریال به توسعه مرکز فنی و حرفه ای نهبندان

فرماندار نهبندان در بازدید از مرکز فنی و حرفه ای این شهرستان اظهارکرد: در حال حاضر 6 کار گاه آموزشی برق، اتومکانیک، جوشکاری، کشاورزی، صنعت ساختمان و تعمیر لوازم خانگی در بخش برادراندر این شهرستان فعال است.

حسین شرافتی راد عنوان کرد: همچنین 6 کارگاه در بخش عکاسی و فیلم برداری دیجیتال، رایانه، تعمیر کار تلفن همراه، لوازم خانگی و تابلو فرش در بخش خواهران در مرکز فنی و حرفه ای نهبندان فعال است.

وی گفت: سال گذشته 242 میلیون تومان برای توسعه و تجهیز مرکز فنی و حرفه ای خواهران نهبندان اختصاص یافت که 234 میلیون تومان آن جذب شد .

وی تصریح کرد: مرکز سنجش و ارزیابی خواهران نهبندان با اعتبار 90 میلیون تومان دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

126 پروژه در قاینات به بهره ‌برداری می رسد

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری قاینات گفت: 126پروژه عمرانی با اعتبار 300 میلیارد ریال طی هفته دولت در این شهرستان به بهره برداری می رسد.

حسین آلامی در ستاد گرامیداشت هفته دولت قاینات با اشاره به خدمات دولتهای نهم و دهم تصریح کرد: با توجه به اینکه هدف دولت خدمت به مردم بوده و مصداق آن در اجرای طرحهای عظیم و ارائه خدمات گسترده در کشور قابل مشاهده است.

وی هفته دولت را فرصت مناسبی برای معرفی خدمات نظام دانست و افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمات ویژه و موثری داشته که این خدمات در قاینات مشهود و ملموس است.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری قاینات با بیان اینکه دولت علی رغم تحریم نیازمندیهای مردم را در حد توان مرتفع کرده است، تصریح کرد: اعتبار و شخصیتی که در این نظام داریم متعلق به شهداست و باید به داد دل مردم برسیم و رضایت خداوند را در رضایت مردم جستجو کنیم.

آلامی ادامه داد: با پایان یافتن طرحهای مهر ماندگار که اجرایی شدن باند دوم بیرجند تا مشهد از جمله آن است، بزرگترین عملیات اجرایی در حوزه راه به ثمر می رسد.

3800 تن ارزن در خراسان جنوبی برداشت می شود

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از پیش بینی برداشت سه هزار و 867 تن محصول ارزن به ارزش 54 میلیارد ریال طی سال جاری در استان خبر داد.

غلامرضا هادربادی با اشاره به اینکه دو هزار و 210 هکتار از اراضی استان زیر کشت ارزن است، اظهارکرد: کشت ارزن در استان از نیمه خرداد ماه شروع و تا پایان تیرماه ادامه دارد.

به گفته وی زمان برداشت محصول ارزن نیز از نیمه شهریور ماه لغایت نیمه مهر ماه است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عنوانکرد: با کشت این محصول برای 450 نفر اشتغال مستقیم و تعداد 400 نفر غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

هادربادی گفت: این محصولات به استان های خراسان رضوی، تهران، سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز صادر می شود.