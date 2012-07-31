بیماران دیابتی از حذف وعده سحری بپرهیزند

به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه عزیزی افزود: برای افراد دیابتی که قصد روزه داری دارند، وجود وسایل اندازه گیری میزان قندخون و ادرار در منزل ضروری بوده و توصیه می شود هنگام افطار قبل از خوردن هر غذایی، داروی خود را مصرف کرده و پس از گذشت مدتی افطار بخورند.

وی بیان کرد: دیابتی هایی که توانایی روزه داری دارند، مانند سایر ایام سال نباید هنگام افطار و سحری مواد غذایی حاوی قندهای ساده مانند شله زرد، زولبیا، بامیه و حلوا مصرف کنند.

عزیزی با بیان اینکه حذف وعده سحری می تواند ولع افراد را برای خوردن شیرینی جات هنگام افطار و بالا رفتن میزان قندخون افزایش دهد، عنوان کرد: وعده افطار افراد دیابتی باید شامل یک غذای ساده مانند کمی نان سبوس دار، پنیر، سبزی یا یک کاسه سوپ رقیق باشد.

این کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی افزود: از دیگر مواد غذایی مناسب برای وعده افطار بیماران دیابتی که توانایی روزه گرفتن دارند، یک لیوان شیر گرم یا چای به همراه سه عدد خرما است.