واکنش تهران به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه عربستان / احضار سفیر سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی معاون کنسولی ، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه در خصوص اظهار بی اطلاعی سخنگوی وزارت خارجه عربستان از مذاکرات مربوط به پیش نویس موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی اظهار داشت : علاوه بر پیش نویس موافقنامه استرداد مجرمین بین دو کشور که جناب آقای دکتر صالحی بدرستی به آن اشاره داشت ، دو پیش نویس دیگر در رابطه با معاضدت قضائی و انتقال محکومین به حبس مذکور در جریان سفر شیخ عبدالله بن محمد آل الشیخ وزیر دادگستری سابق عربستان به تهران مورد بررسی و مذاکره طرفین قرار گرفته و هم از مجاری رسمی به طرف سعودی ارائه شده اما علی رغم پیگیری های مکرر کما کان بی پاسخ مانده است.

قشقاوی افزود : اینکه سخنگوی وزارت خارجه عربستان از این موضوعات اظهار بی اطلاعی کرده است جای تعجب دارد و بهتر است ایشان به سوابق موجود در وزارت خارجه و وزارت دادگستری عربستان مراجعه کنند.

وی در خصوص آخرین وضعیت زندانیان ایرانی در عربستان نیز گفت : این موضوع همچنان به طور جدی در دستور کار وزارت امور خارجه و نمایندگی ما در ریاض قرار دارد . متاسفانه علی رغم پیگیری های متعدد برای روشن شدن وضعیت اعدام شدگان و اطلاع رسانی در مورد سایر زندانیان ، دولت سعودی با نادیده گرفتن مسئولیت و تعهدات بین المللی خود همچنان در خواست های طرف ایرانی را بدون پاسخ گذارده و تاکنون موافقت خود را با درخواست اعزام هیئت کنسولی جمهوری اسلامی ایران به ریاض اعلام نکرده است.

قشقاوی افزود: در همین ارتباط روز شنبه گذشته سفیر عربستان در تهران به وزارت امور خارجه احضار و نسبت به تعلل طرف سعودی در این خصوص به وی اعتراض شد.

