  1. بین الملل
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۱

دوازده کشته در انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در بغداد

دوازده کشته در انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در بغداد

شبکه العربیه لحظاتی قبل از کشته شدن دوازده نفر در اثر انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در پایتخت عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه لحظاتی قبل در خبری فوری اعلام کرد: در اثر انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در بغداد دوازده نفر کشته شده اند.

شایان ذکر است که در اثر انفجار بمب در استان الانبار نیز دو نفر صبح امروز کشته شده بودند.

کد مطلب 1662788

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