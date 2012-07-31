دوازده کشته در انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه لحظاتی قبل در خبری فوری اعلام کرد: در اثر انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در بغداد دوازده نفر کشته شده اند.

شایان ذکر است که در اثر انفجار بمب در استان الانبار نیز دو نفر صبح امروز کشته شده بودند.