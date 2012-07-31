نمایشگاه قرآن کریم در بشرویه گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بشرویه در حاشیه برپایی این نمایشگاه گفت: حدود 200 جلد قرآن کریم در این نمایشگاه ارائه شده است .

علی فریدونی افزود: حدود دو هزار و 500 جلد کتاب نیز با بیش از هزار و 800 عنوان نظیر علوم قرآنی، مذهبی، شعر و ادبیات، پزشکی و کودک و نوجوان برای علاقمندان در این نمایشگاه عرضه شده است.

وی با اشاره به اینکه محوریت کتابهای نمایشگاه بر پایه موضوعات قرآنی است، اظهار داشت : یک هزار نرم افزار قرآنی برای آموزش مفاهیم و علوم قرآنی ارائه شده است.

نمایشگاه قرآن کریم تا 13 مرداد و در محل حسینیه رباطی این شهرستان برای بازدید علاقمندان دایر است.

نهضت حفظ قرآن در بشرویه احیا شود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بشرویه گفت: مردم شهرستان بشرویه از گذشته با قرآن انس داشته ‌اند اما امروزه نهضت حفظ قرآن باید احیا شود.

حجت ‌الاسلام محمد بهشتی‌ فر در مراسم افتتاح نخستین دوره تخصصی حفظ قرآن کریم در بشرویه اظهار کرد: در اهمیت قرآن و حفظ آن، آیات و روایات متعددی ذکر شده است به گونه‌ای که پیشینه حفظ قرآن به زمان نزول آن بازمی‌ گردد.

وی ادامه داد: در صدر اسلام و بعد از نزول قرآن، به دلیل اینکه امکان کتابت آیات قرآن وجود نداشت بیشتر مردم حافظ قرآن بوده‌اند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر حفظ قرآن تأکید دارند، گفت: معظم‌ له بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن در کشور اسلامی ایران اشاره کرده‌اند و حفظ قرآن را سرمایه و ذخیره‌ای می ‌دانند که زمینه تدبر بیشتر را در آیات وحی الهی فراهم می ‌کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بشرویه اضافه کرد: مردم شهرستان بشرویه متدین و دارای فرهنگ اصیلی هستند و از گذشته در انس با قرآن سابقه درخشانی داشته‌اند اما امروزه توجه به حفظ قرآن کمرنگ ‌شده و ضرورت دارد تا مردم و به ویژه نسل جوان برای احیای نهضت حفظ قرآن تلاش کنند.

بهشتی‌ فر تصریح کرد: در راستای آشنایی با فرهنگ غنی قرآن و حفظ آیات الهی، دوره تخصصی حفظ قرآن کریم با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و ادار اوقاف و امور خیریه بشرویه برگزار می ‌شود.