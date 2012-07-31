به گزارش خبرگزار ی مهر ، علی داننده بعد از ظهر امروز سه شنبه در این باره به خبرنگاران گفت: در این آئین 200 نفر از استادان و هنرمندان انجمن خوشنویسان تبریز با شیوه‌های نستعلیق، شکسته، ثلث، نسخ و نقاشی‌ خط آیاتی از قرآن کریم را تحریر می‌کنند.



وی افزود: خوشنویسی هنری قدسی و متعالی است و فلسفه وجودی آن مبتنی بر ارزشهای دینی و اسلامی بوده و از صفای باطن هنرمند نشات می‌گیرد.



داننده گفت: هنر خوشنویسی همواره هنری پویا و زنده بوده و ایستایی در آن راهی ندارد.



وی افزود: بهره‌ گیری از آموزه های دینی، معرفت روحی هنرمند خوشنویس و تحریر کلام الهی و احادیث ائمه (ع) که غالب آثار هنرمندان این عرصه را به خود اختصاص می دهد، موجب ماندگاری هنر ارزشمند خوشنویسی در طول قرنها شده است.



داننده تبریز را کانون خوشنویسی ایران و هنرمندان برخاسته از این شهر را دارای سبک و تاثیرگذار در این عرصه عنوان کرد.



بنا به اعلام وی 21 مردادماه جاری توسط انجمن خوشنویسان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار می‌شود.

