مدیران خارج از ضوابط مرسوم به مشکلات سرمایه گذاران رسیدگی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد اشرف نیا ظهر امروز سه شنبه در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، افزود: نباید کاری کنیم که سرمایه گذار آنقدر در روال اداری بماند که از سرمایه گذاری در این استان پشیمان شود.

اشرف نیا با تاکید بر اینکه روند رسیدگی به مسائل سرمایه گذاران باید اصلاح شود، گفت: با توجه به محدود بودن فصل کاری ساخت و ساز در آذربایجان شرقی، چند ماه در انتظار مجوز بودن از سوی سازمانی، برای سرمایه گذار به هیچ وجه مناسب و شایسته نیست.

وی تصریح کرد: وقتی از سوی دولت و نظام تاکید بر روی پویایی گردشگری فرهنگی و جذب سرمایه گذار است ، باید ادارات با برنامه ریزی اصولی و درست پیش رفته و روند رسیدگی به مسائل سرمایه گذاران را طولانی نکنند.

شرف نیا با بیان اینکه هر کسی در هر سازمانی باید بداند چه نقشی را و چگونه باید اجرا کند افزود: بیاد به طور شفاف گفته شود که مشکل سرمایه گذاران در کجاست.

وی با تاکید بر اینکه توسعه مراکز رفاهی و تاسیسات گردشگری اقامتی در استان و به ویژه تبریز بسیار مورد نیاز است، گفت: با حضور سرمایه گذاران و با رعایت اصول، ساخت چنین مراکزی در استان برای کمک به توسعه شهری بسیار ضروری است.

اشرف نیا همچنین با هشدار نسبت به سرمایه گذارانی که در موعد مقرر نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام نمی کنند، گفت: سرمایه گذارانی که در موعد تعهد شده نسبت به اجرای تاسیسات در طرح های مجتمع های رفاهی اقدام نکنند، مجوزشان لغو خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: سرمایه گذاری مورد قبول است که آورده کافی را داشته و نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان تعیین شده پایبند باشد.