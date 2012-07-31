855 طرح عمرانی در استان البرز در دست اقدام است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی در سومین جلسه مدیریت پروژه های عمرانی استان که بعد از ظهر سه شنبه در استانداری البرز برگزار شد، با اعلام این خبر گفت: در شهرستان کرج 351 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 505 میلیارد و 135میلیون ریال در دست اقدام قرار گرفته است.



افضلی در ادامه تعداد پروژه های عمرانی، اعتبار و میزان پیشرفت این طرحها در شهرستانهای استان را به تفکیک مطرح کرد.

وی گفت: در شهرستان ساوجبلاغ نیز پروژه های عمرانی از 90 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده است که شمار پروژه های عمرانی آن به 201 پروژه می رسد.

افضلی یادآور شد: اعتبار این تعداد پروژه 119میلیارد و 928 میلیون ریال است که با اجرای طرحهای نظارتی ویژه درصدد سرعت بخشی بیشتر به روند اجرایی آنها هستیم.



معاون عمرانی استانداری البرز ادامه داد: در شهرستان نظرآباد نیز این پیشرفت 96 درصد بوده که طی آن 143 پروژه با اعتباری بالغ بر 142 میلیارد و 152 میلیون ریال در دست احداث قرار گرفته است.



افضلی در خصوص تعداد پروژه ها، اعتبار و درصد پیشرفت پروژه های شهرستان تازه تاسیس طالقان نیز گفت: 160 پروژه با اعتبار 70 میلیارد و 761 میلیون ریال در این شهرستان در حال اجرا است که از پیشرفت 93 درصدی برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه این آمار نشان دهند اهتمام مسئولان برای تکمیل و بهر برداری از پروژه ها است، تاکید کرد: لازم است همه دستگاههای مسئول بیش از گذشته برای عمران و آبادانی استان و بهره برداری از طرحهای در دست اجرا تلاش کنند.



افضلی ابراز امیدواری کرد که مسئولان با تکمیل طرحهای عمرانی برای رفاه شهروندان گام بردارند.