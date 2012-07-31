تحقیق درباره وقایع اخیر میانمار در اولویت سازمان ملل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "توماس کوینتانا" نماینده ویژه سازمان ملل که از دیروز در میانمار به سر می برد امروز سه شنبه از مناطق درگیری فرقه ای در ایالت غربی راخین بازدید کرد.

طبق گزارش سازمان ملل در این درگیری ها دست کم 78 نفر کشته و دهها هزار نفر بی خانمان شده اند. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل شمار کشته شدگان خشونتهای گروههای بودایی علیه مسلمانان را بیش از 20 هزار نفر اعلام کرده است.

کوینتانا در این بازدید تحقیق درباره وقایع یک ماه اخیر در میانمار را اولویت اصلی سازمان ملل متحد عنوان کرد. وی امروز از مناطق مسلمان نشین در مناطق "مائونگداو" و "بوتهیدائونگ" نزدیک مرز بنگلادش دیدن خواهد کرد.

حقوقدان اعزامی سازمان ملل به میانمار قصد دارد روز چهارشنبه نیز به اردوگاههای آوارگان این درگیری ها در منطقه سیتوه رفته و از نزدیک شرایط دشوار صدها هزار مسلمان میانماری را از نزدیک ببیند.

در حالی که گزارشها از کشته شدن دهها هزار مسلمان روهینگیا در درگیریهای فرقه ای میانمار حکایت دارد، دولت این کشور رسما این مطلب را تکذیب کرده است.