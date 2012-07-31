  1. بین الملل
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۷

پاکستان و آمریکا توافقنامه جدید درباره عبور کاروان ناتو را امضا کردند

پاکستان و آمریکا توافقنامه جدید درباره عبور کاروان ناتو را امضا کردند

رسانه های خبری از امضای توافقنامه جدید پاکستان با آمریکا درباره مقررات مربوط به عبور کاروان تدارکاتی ناتو از خاک پاکستان به افغانستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، آمریکا و پاکستان امروز سه شنبه تفاهم نامه ای را برای جایگزین کردن توافقنامه بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو که پیشتر در اواخر تیر ماه امضا شد، به امضا رساندند.

این تفاهم نامه به امضای "ریچارد هوگلند" کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد و دریاسالار "فرخ احمد" یکی از مقامات ارشد وزارت دفاع پاکستان رسید.

آمریکا 13 تیر ماه بالاخره پس از هفت ماه فشار و تهدید به قطع کمکهای مالی به پاکستان با هدف وادار کردن این کشور برای بازگشایی مسیر ناتو، پیش شرط های پاکستان را پذیرفت و رسما عذرخواهی کرد.

مسیر تدارکاتی ناتو در اقدامی تلافی جویانه برای حمله نیروهای ناتو به یکی از پایگاههای مرزی پاکستان و کشته شدن 24 پاکستانی مسدود شده بود.

عذرخواهی رسمی، توقف حملات هواپیماهای بدون سرنشین در شمال غرب پاکستان و افزایش نرخ کامیونهای عبوری ناتو از جمله شروط این کشور برای آمریکا بود، اما ایالات متحده در این مدت تنها با فشار و تهدید به قطع کمکهای مالی تلاش کرد تا پاکستان را وادار به بازگشایی این مسیر کند.


 
کد مطلب 1662805

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