تیم ووشو بانوان خراسان رضوی در لیگ برتر حضور خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زحمتکش ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به حضور کمرنگ تیم های استان در لیگ های کشوری اظهار امیدواری کرد: با حمایت مسئولان ورزش استان و ورود بخش خصوصی به منظور حمایت مالی از ووشو استان بتوانیم از جایگاه واقعی این ورزش در کشور دفاع کنیم.

وی اظهارکرد: با توجه به مشکلات موجود در جذب حامیان مالی ورزشی در استان و میزان بضاعت مالی این هیأت، حضور در لیگ برتر ووشو در سال جاری با ابهام روبروست.

هزینه اعزام سه تیم ووشو استان به لیگ برتر 170 میلیون تومان است

وی بیان کرد: هزینه های اعزام سه تیم ووشو استان به مسابقات لیگ برتر کشور 170 میلیون تومان است و علاوه بر این، مبالغ قراردادهای ورزشکاران نیز باید تامین شود.

رئیس هیئت ووشو خراسان رضوی اظهار داشت: از سوی این هیأت مبلغ 3 میلیون تومان به حساب سازمان لیگ کشور به منظور حضور در لیگ برتر واریز شده ولی در صورت نبود حامی مالی، این امیر میسر نخواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به بانوان ووشوکار استان، بیان کرد: در صورت جذب حامی مالی، تیم وشوو بانوان خراسان رضوی نیز امسال در لیگ برتر کشور حضور خواهد داشت.

زحمتکش با بیان اینکه این هیئت توسعه همگانی این ورزش را در قالب طرح استعدادیابی در مناطق مختلف شهر اجرا کرده افزود: در مناطق محروم شهر مشهد این کلاس ها به صورت رایگان برگزار می شود، همچنین جلساتی به صورت ماهیانه در شهرستان های مختلف استان با حضور مسئولان هر شهرستان به منظور معرفی ورزش ووشو برگزار می شود.

32 ورزشکار از خراسان رضوی به تیم ملی ووشو دعوت شدند

وی از دعوت شدن 32 ورزشکار از استان به تیم ملی ووشو خبر داد و افزود: از این تعداد 8 نفرعضو ثابت تیم ملی ووشو هستند و هم اکنون این ووشوکاران در اردوی 15 روزه تیم ملی به منظور حضور در مسابقات آسیایی که اواخر مردادماه سال جاری در کشور ویتنام برگزار می شود، به سر می برند.

زحمتکش از اعزام ووشوکاران استان به مسابقات جهانی ماکائو چین در شهریورماه امسال خبر داد و گفت: از ایران 6 ورزشکار به این رقابت ها اعزام می شوند که از این تعداد 4 نفر از خراسان رضوی هستند.

زحمتکش اظهار امیدواری کرد: در مسابقات جام جهانی ووشو بخش ساندا که در شش ماه دوم امسال در کشور چین برگزار می شود نماینده ای از خراسان رضوی در این رقابت ها حضور داشته باشد.

مبحثی با عنوان فروش احکام ووشو نداریم

وی با بیان این که در ورزش ووشو مبحثی با عنوان فروش احکام نداریم، افزود: با توجه به سیاست گزاری فدراسیون ووشو این امر به صورت متمرکز از سوی فدراسیون متبوع انجام می شود و هیئت های ووشو در آن سهمی ندارند.

زحمتکش میزان مبلغواریزی از سوی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به این هیئت را از ابتدای سالجاری تاکنون 5 میلیون تومان اعلام کرد.

وی در مورد تعداد ورزشکاران این هیأت، اظهار داشت: بر اساس آمار اعلام شده از طرف باشگاه های فعال در خراسان رضوی هم اکنون بیش از 5 هزار ووشوکار در حال فعالیت هستند و طبق آمار بیمه ورزشی، 1400 ووشوکار نیز بیمه شده اند.

خانه ووشو در شهر سبزوار احداث می شود

وی فعال ترین شهرستان های استان در ورزش ووشو را شهرستان های نیشابور و سبزوار عنوان کرد و گفت: به همت هیأت ووشو سبزوار و مسئولان این شهرستان خانه ووشو در شهر سبزوار در حال احداث است.

وی تعداد باشگاه فعال ورزش ووشو در سطح شهر مشهد را 70 باشگاه اعلام کرد و با اشاره به گذشت 7.5 سال از احداث خانه ووشو استان در مشهد گفت: متاسفانه اجرای این طرح در حال حاضر به صورت آهسته توسط پیمانکار پیگیری می شود و هیأت ووشو استان نیز بر روند آن نظارت دارد.