280 مسجد گلستان مرمت و تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از تخصیص چهار میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات داخلی سازمان اوقاف و امور خیریه برتی مرمت و تجهیز مساجد استان خبر داد.

دهقان افزود : این مبلغ متعلق به سال 90 بوده که بعد از بررسی های بعمل آمده از مساجدی که درخواست مساعدت داشتند به 280 مسجد روستایی و شهری مبلغ فوق برای ساخت ،بازسازی و تجهیز مساجد اختصاص یافت.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان گرگان گفت: برای تربیت دو هزار قاری و حافظ قرآن کریم در حوزه شهرستان گرگان 100 مربی پیش‎بینی شده است.



حجت‎الاسلام روح‎الله سلیمانی‎فرد اظهار داشت: شرایط اساتیدی که در این طرح به تربیت حافظان و قاریان قرآنی می‎پردازند این است که حداقل باید حافظ سه الی هفت جزء از قرآن کریم باشند.



وی با بیان اینکه استفاده از اساتید بومی در این طرح مدنظر بوده است خاطر نشان کرد: در این راستا تفاهم‎نامه‎ای با جامعةالقرآن به عنوان یکی از مؤسسات قرآنی انجام گرفته و هماهنگی‎های اولیه نیز انجام شده است.



رئیس اوقاف و امور خیریه گرگان یادآور شد: اجرای طرح تربیت حافظان قرآنی در بعضی از بقاع متبرکه شهرستان گرگان که از استعداد مکانی برخوردار نیستند به مساجد فعال در انجام کارهای فرهنگی توسعه و تعمیم داده می‌شود.



سلیمانی‎فرد تصریح کرد: با توجه به اهمیت حفظ قرآن کریم در منظر بزرگان دین و ائمه اطهار(ع)، آشنایی با قرآن مقدمه درک مفاهیم بلند است و ما اگر بخواهیم فرهنگ قرآنی و اعتلاء فرهنگ عمومی را در جامعه نهادینه کنیم باید در ابتدا نسبت به آموزش صحیح قرآن به حفاظ و قاریان قرآنی اهتمام بورزیم.



وی ابراز داشت: بر اساس چشم‎اندازی که مقام معظم رهبری برای دستگاه‎های فرهنگی ترسیم کرده‎اند باید 10 تا 15 میلیون حافظ قرآنی در سطح جامعه اسلامی تربیت کنیم که در همین راستا سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان یکی از متولیان اصلی امر ترویج قرآنی در کشور به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفته است.