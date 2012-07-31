برنامه فرهنگی مذهبی ویژه ایام ماه مارک رمضان در منطقه آزاد ارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، عادل نجف زاده بعد از ظهر امروز سه شنبه با اعلام این خبر گفت: ویژه برنامه های سازمان منطقه آزاد ارس برای ماه مبارک رمضان در قالب 9 برنامه فرهنگی مذهبی تدوین شده و در مراکز مذهبی منطقه و شهرستان جلفا برگزار خواهد شد.



وی افزود : در تدوین و طراحی برنامه های این ماه مبارک ، توجه ،تبیین و نهادینه ساختن ارزش های ماه مبارک رمضان مورد تاکید قرار گرفته است.



عادل نجف زاده تصریح کرد: 30 ختم قرآن کریم در سی روز ماه مبارک رمضان و برپایی ایستگاه افطاری در مساجد منطقه برنامه های روزانه طراحی شده برای ماه مبارک رمضان بوده و همه روزه برگزار می شود.

نجف زاده گفت: برگزاری سه برنامه در سه مسجد جلفا ، شجاع و حق وردی آباد ویژه لیالی قدر ، برگزاری ویژه برنامه کاروان نور ویژه شب های 15 و 16 ماه مبارک رمضان در مصلی وحدت هادیشهر و پارک کوهستان و اجرای برنامه محفل انس با قرآن در مصلی هادیشهر مختص شب های ناه مبارک رمضان است.

وی با بیان اینکه غباررویی مساجد منطقه آزاد ارس قبل از خلول ماه مبارک انجام شد افزود: همچنین موسسه قرآنی نورالقرآن ارس در شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) افتتاح خواهد شد و برگزاری کلاس های اخلاق برای پرسنل سازمان منطقه آزاد ارس در روزهای پنج شنبه این ماه برگزار می شود.

ثبت نام طرح 'حفظ قرآن در منزل' در مراغه

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مراغه گفت: ثبت نام طرح 'حفظ قرآن در منزل' در این شهرستان همزمان با ماه رمضان آغاز شد.



حجت الاسلام جعفر جنتی پیش از ظهر امروز سه شنبه گفت: در این طرح افرادی که وقت حضور در کلاس های حفظ قرآن این اداره را ندارند، زیر پوشش قرار می گیرند و افراد علاقه مند می توانند برای ثبت نام در این دوره به بقاع متبرکه امام زادگان سید ابراهیم و سید محمد(ع) مراجعه کنند.



وی با اشاره به اینکه این طرح درراستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تربیت 10 میلیون قاری و حافظ قرآن در کشور، اجرا می شود ادامه داد: اداره اوقاف و امور خیریه نیز هر روز از ساعت 9 صبح تا 14 ظهر نسبت به ثبت نام علاقه مندان اقدام می کند.



جنتی گفت: این دوره ها در گروه های سنی چهار تا 11، 12 تا 19 و 20 سال به بالا برگزار می شود.

وی افزود: در پایان دوره ها، آزمون جامع حفظ برگزارمی شود و به افرادی که موفق به کسب امتیاز لازم شوند، گواهی پایان دوره از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اهدا می شود .