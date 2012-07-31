به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار استاندار قم با وی، با اشاره به جایگاه و اهمیت قم تصریح کرد: قم از جهات مختلف یک استان ویژه است.



وی با تاکید بر لزوم بهره مندی از همه امکانات مادی و معنوی در اختیار در جهت عمران و آبادانی این خطه مقدس، گفت: قدر خدمت در قم را باید دانست و از آن به بهترین شکل ممکن برای خدمت گزاری به زوار و مجاوران کریمه اهل بیت(ع) استفاده کرد.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به این که در جهان اسلام، نگاه خاصی به قم هست، گفت: قم به عنوان ام القرای جهان تشیع، خاستگاه و صدای رسای انقلاب اسلامی و چشمه جوشان معارف ناب دینی در دنیا از جایگاه بلندی برخوردار است.



وی با تاکید بر لزوم توجه و تقویت بعد جهانی قم تصریح کرد: عینیت بخشیدن به کارکردهای جهانی قم و پاسخگویی مناسب به مجموعه انتظارات از آن، نیازمند یک برنامه ریزی ویژه و بکارگیری درست از تمامی ظرفیت ها و امکانات است.



آیت الله العظمی شاهرودی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای استاندار جدید قم، ابراز امیدواری کرد که با تعامل و همکاری جدی مجموعه دستگاه ها، قم همچنان مسیر پرشتاب توسعه و تعالی خود را طی نموده و به جایگاه واقعی اش برسد.



قم در دولت‌های نهم و دهم مورد عنایت و توجه ویژه قرار گرفته است



استاندار قم نیز در این دیدار با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، گزارشی از روند توسعه و پیشرفت استان ارائه کرد.



کرم رضا پیریایی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر این که خدمت به قم، خدمت به آبروی کشور و جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: اعتقاد بنده این است که عمران و آبادانی و توجه به قم باید با چنین رویکردی و با رعایت شأن بالای آن انجام گیرد.



وی با بیان این که وجود حرم مطهر، مسجد مقدس جمکران، حوزه مقدسه علمیه و مراجع عظام تقلید و بزرگان دین، ویژگی خاصی به قم مقدس بخشیده و این خطه را به عنوان جهانشهر مطرح کرده است، افزود: متناسب با این مظروف متعالی، بایستی ظرفیت سازی لازم هم بشود.



استاندار قم با اشاره به این که در مباحث برنامه ریزی، قم نباید صرف یک استان شهر دیده شود، اقدامات صورت گرفته در راستای حرکت پرشتاب قم به سوی پیشرفت و آبادانی در سال های اخیر را یاد آور شد و گفت: قم حقیقتاً در دولت های نهم و دهم مورد عنایت و توجه ویژه قرار گرفته و خدمات و فعالیت های ماندگاری در راستای سرعت دادن به روند توسعه قم و جبران عقب ماندگی های گذشته آن صورت گرفته است.

