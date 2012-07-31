کشف 60 شی تاریخی از گورستانهای باستانی سیاه سو اشکورات رودسر

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام امین قدمت این گورستانهای باستانی را عصر آهن اعلام کرد و افزود: اشیاء مفرغی، رزمی، تزئینی و سفالهای خاکستری از گورستانهای باستانی مزبور کشف شده است.

وی همچنین به کشف 15 گورباستانی در محوطه تاریخی سیاه سو اشکورات رودسر اشاره کرد و اظهارداشت: این تعداد گور باستانی در نخستین فصل کاوشهای این محوطه تاریخی که از اواسط خرداد تا اواخر تیر ماه امسال انجام شد، به نتیجه رسید.

سرپرست کاوشهای باستانی محوطه تاریخی سیاه سو اشکورات رودسر ادامه داد: محوطه تاریخی سیاه سو دو هکتار وسعت دارد.