خانه باستانی هشتگرد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح خانه باستانی شهر هشتگرد با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و در ادامه باستانی کاران ساوجبلاغی با میانداری حاج ولی سعید آبادی به انجام حرکات باستانی پرداختند.



حضور تیم طناب کشی البرز در مسابقات آسیایی



بنا به پیشنهاد انجمن طناب کشی کشور، تیم استان البرز به نمایندگی از ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که 20 شهریور ماه در کره جنوبی برگزار خواهد شد، اعزام می شود.



این مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می شود که یک تیم از هیئت طناب کشی البرز در این دوره از مسابقات شرکت خواهد کرد، در همین راستا مسابقات انتخابی از بین ورزشکاران البرزی برگزار می شود تا یک تیم از برترینها به این مسابقات اعزام شود.



تیم شر هورس صدرنشین شد



هفته سوم لیگ سوارکاری استان البرز با صدرنشینی تیم شر هورس پایان یافت.



در این دوره از مسابقات 26 ورزشکار با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان حسام شالچیان از باشگاه شر هورس بر سکوی نخست ایستاد، اسفندیار هوشمند از باشگاه آرماز نایب قهرمان شد و مجید ساطانی از باشگاه کلاک مقام سومی را از آن خود کرد.



تا پایان هفته سوم، تیم شر هورس با مجموع 21 امتیاز و با داشتن نفراتی چون حسام شالچیان، مسعود برجیان، ایمان عرب و مسعود یزدی صدرنشین است و تیم آیماز با مجموع 20 امتیاز و بهره گیری از نفراتی چون پاشا بوئر، حسین فکری، پوریا صفادل و اسفندیار هوشمند در رده دوم جای گرفت.



بانوان رزمی کار برتر البرز شناخته شدند



یکدوره مسابقات استایل سمی کنتاکت و هنرهای فردی از سوی هیات ورزشهای رزمی در استان البرز برگزار شد.



این دوره از مسابقات در سالن شهدای کلاک و با حضور 77 رزمی کار در بخش هنرهای فردی و 116 ورزشکار در بخش فایتر با یکدیگر به رقابت پرداختند.