سطل های زباله گرگان محل انباشت شیرابه ها شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای شهر، از جمع آوری نامناسب زباله های شهر از سطح معابر و عدم رسیدگی و ساماندهی باکس های مکانیزه زباله انتقاد کرد.

وی گفت: عدم جمع آوری مناسب زباله از معابر و عدم شستشو و رسیدگی به باکس های زباله با افزایش دمای هوا موجب بوی تعفن زباله ها در برخی از معابر سطح شهر شده است.

این عضو شورای شهر گرگان در ادامه با بیان این مطلب که نظافت نامطلوب معابر و جمع آوری نامناسب زباله همواره یکی از گلایه های شهروندان است، خواستار توجه مسئولان شهری شد.

وی در پایان خواستار رسیدگی واحد خدمات شهری شهرداری نسبت به این معضل شد و افزود: جمع آوری نامناسب و غیر بهداشتی زباله های شهری با توجه به شرایط معابر موجب افزایش آثار سوء زیست محیطی می شود و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار می دهد.

