به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین محفل قرآنی جوانان ورزشکار قم امشب در مسجد حضرت ابولفضل (ع) برگزار می‌شود.



بر اساس برنامه ریزی معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم، یازدهمین محفل قرآنی جوانان بعد از نماز مغرب و عشاء امروز سه شنبه دهم مرداد ماه در مسجد حضرت ابولفضل شاه ابراهیم قم برگزار می‌شود.



روح‌الله رمضانی سرپرست معاونت فرهنگی و جوانان این اداره کل با اشاره به برگزاری 30 محفل قرآنی ویژه جوانان محلات مختلف قم و پنج محفل قرآنی ویژه جوانان توابع و روستاهای قم بیان کرد: شب گذشته نخستین محفل قرآنی شهرهای توابع در شهر جعفریه برگزار شد که تشکل یاس ظهور متولی اجرای این برنامه قرآنی بود و با استقبال خوبی از سوی جوانان و علاقمندان شهر جعفریه و روستاهای اطراف برگزار شد.



وی همچنین از برگزار محفل قرآنی در منطقه محروم نیروگاه طی شب‌های آتی ماه مبارک رمضان خبر داد و عنوان داشت: امشب کاروان قرآنی جوانان میهمان جوانان منطقه شاه ابراهیم (ع) و مسجد حضرت ابوالفضل (ع) است که از علاقمندان دعوت می‌شود در این مراسم حضور یابند.



رمضانی در ادامه از برگزاری مسابقه جوان و دوستی با خدا خبر داد که علاقمندان می توانند جهت دریافت نرم افزار جوان و شرکت در مسابقه به دفتر معاونت جوانان واقع در فرهنگسرای جوان مراجعه کنند.



یکشنبه آینده مصاف صبا و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران



صبای قم در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در حالی در دیدار خانگی برابر ملوان بندر انزلی تن به شکست داد که هفته آینده به مصاف پرسپولیس تهران می رود.



این دیدار دوشنبه شب نهم مرداد ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد و در پایان این تیم ملوان بود که با نتیجه سه بر یک صاحب برتری شد تا با شش امتیاز به رده سوم جدول رده بندی برود، ضمن اینکه در هفته چهارم باید از ساعت 22:30 دقیقه روز یکشنبه 15 مرداد ماه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم پرسپویلس تهران برود.



در جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در دوره دوازدهم این مسابقات، تا قبل از هفته چهارم صبای قم شش امتیاز اندوخته است و تیم فوتبال پرسپولیس تهران نیز از سه بازی خود چهار امتیاز در کارنامه دارد.



مصاف صبای قم و فرش آراء مشهد در هفته سوم لیگ برتر فوتسال



صبای قم در هفته سوم مسابقات دور رفت چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور روزهای پایانی مرداد ماه به مصاف فرش آراء مشهد می‌رود.



بر اساس برنامه ریزی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشورمان، فصل جدید لیگ برتر فوتسال از روز پنجشنبه هفته جاری با رقابت 13 تیم در دوره چهاردهم آغاز می‌شود و صبای قم در روز جمعه سیزدهم مرداد ماه از ساعت 22:30 دقیقه در سالن شهید پورشریفی تبریز به مصاف تیم شهرداری تبریز می‌رود.



صبای قم در هفته دوم روز بیستو دوم مرداد ماه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم پذیرای تیم فوتسال راه ساری خواهد بود و روز بیست و نهم مرداد ماه نیز در سومین هفته رقابت ها دومین دیدار خارج از خانه خود را برابر تیم فوتسال فرش آراء مشهد برگزار می کند.

