حکم سرپرست شهردار زنجان سه ماه دیگر تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون اصفهانیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه همچنان منتظر صدور حکم شهردار از سوی وزارت کشور هستیم افزود: متاسفانه تاکنون جوابی مبنی بر تایید و یا رد حکم شهردار زنجان داده نشده است و در این شرایط بار دیگر حکم سرپرستی را برای سه ماه دیگر تمدید کردیم.

وی ادامه داد: متاسفانه قانون در این رابطه نیز سکوت کرده و ما باید همچنان منتظر نظر مسئولان باشیم.

اصفهانیان با اشاره به اینکه مخالفتی در رابطه با گزینه مورد نظر شورا در استان وجود ندارد افزود: هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد مگر اینکه موانع قانونی در رابطه با صدور حکم منصور عزتی وجود داشته باشد.

این در حالی است که هنوز شورای شهر نتوانسته در خصوص گرفتن حکم منصور عزتی به عنوان شهردار منتخب خود موفق عمل کند و شایات و گمانه زنی های مخلف در این خصوص در است وجود دارد.