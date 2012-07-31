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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۹

دلدار خبر داد:

آغاز کاشت بذر گوجه فرنگی در پارسیان

آغاز کاشت بذر گوجه فرنگی در پارسیان

پارسیان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی پارسیان از آغاز کاشت بذر گوجه فرنگی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب دلدار بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: کاشت بذر گوجه فرنگی در محیط خزانه در شهرستان پارسیان آغاز شده و تا پایان مردادماه سال جاری ادامه پیدا می کند.

وی افزود: نشاء گوجه فرنگی پس از مراقبت های ویژه و رشد کافی در محیط خزانه در نیمه اول شهریور ماه به زمین اصلی انتقال می یابد.

وی بیان داشت: کاشت نشاء در خزانه در دهستان های مهرگان و بوچیر شهرستان پارسیان به دلیل کیفیت آب و خاک از سایر نقاط شهرستان زودتر انجام می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان تصریح کرد: به دلیل بازار مناسب در سال زراعی گذشته، امسال انتظار می رود که بیش از دو هزار هکتار از اراضی پارسیان به کشت این محصول اختصاص یابد.

دلدار افزود: گوجه کاران درسال زراعی جاری 95 درصد از نشاء مورد نیاز خود را از گلخانه های شهرستان پارسیان و شهرستان های همجوار تهیه می کنند.

کد مطلب 1662836

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