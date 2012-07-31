آغاز کاشت بذر گوجه فرنگی در پارسیان

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب دلدار بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: کاشت بذر گوجه فرنگی در محیط خزانه در شهرستان پارسیان آغاز شده و تا پایان مردادماه سال جاری ادامه پیدا می کند.

وی افزود: نشاء گوجه فرنگی پس از مراقبت های ویژه و رشد کافی در محیط خزانه در نیمه اول شهریور ماه به زمین اصلی انتقال می یابد.

وی بیان داشت: کاشت نشاء در خزانه در دهستان های مهرگان و بوچیر شهرستان پارسیان به دلیل کیفیت آب و خاک از سایر نقاط شهرستان زودتر انجام می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان تصریح کرد: به دلیل بازار مناسب در سال زراعی گذشته، امسال انتظار می رود که بیش از دو هزار هکتار از اراضی پارسیان به کشت این محصول اختصاص یابد.

دلدار افزود: گوجه کاران درسال زراعی جاری 95 درصد از نشاء مورد نیاز خود را از گلخانه های شهرستان پارسیان و شهرستان های همجوار تهیه می کنند.