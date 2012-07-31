710 هزار گلستانی مشمول پزشک خانواده شهری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عباسی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: پزشک خانواده شهری در هفت شهرستان آزادشهر، آق قلا، ترکمن، علی آباد، کردکوی، کلاله و مینودشت از دهم مهر ماه امسال اجرا می شود و با احتساب گرگان و گنبد که این طرح در دی ماه امسال در این شهرها اجرایی می شود بالغ بر 710 هزار نفر تحت پوشش طرح پزشک خانواده در استان قرار می گیرند.



وی افزود :در 16 شهر دیگر استان نیز که زیر 20هزار نفر جمعیت داشتند، پزشک خانواده شهری همزمان با برنامه پزشک خانواده روستایی از سال 1384 در آن شهرها اجرا شده است.

عباسی تصریح کرد برای اجرای این طرح 284 پزشک عمومی و 140 ماما یا پرستار در مطب های خصوصی و کلنیک های شهری مستقر خواهند شد.

لزوم ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با تأکید بر اینکه ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از اولویت های فرهنگی دانشگاه است گفت: رعایت حجاب در دانشگاه علاوه بر مصونیت و حفظ کرامت دانشجویان، موجب ارتقای سطح علمی و اجتماعی آنان می شود.

صادقعلی تازیکی برگزاری همایش و نمایشگاههای مختلف با موضوع حجاب، ایجاد فضای مناسب فرهنگی با پخش فیلم، کلیپ و نصب بنر و پوستر، توزیع کمک هزینه خرید چادر، برگزارش جلسات هم اندیشی با کانون های دانشجویی را از اقدامات صورت گرفته در دانشگاه عنوان کرد.



وی همچنین برگزاری مسابقه توسط کانون عفاف و حجاب، انجام سخنرانی و کرسی های آزاد اندیشی و برپایی اردوهای زیارتی و سیاحتی را از دیگر کارهای انجام شده در این بخش عنوان کرد.

اهمیت تغذیه با شیرمادر نوزاد

مدیرگروه سلامت، خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان گلستان به مناسبت دهم مرداد ماه روز جهانی شیر مادرگفت مادرانی که به نوزادان خود شیر می دهند چون از چربی ذخیره شده در دوران بارداری برای تولید شیر استفاده می کنند زودتر وزن اضافی خود را از دست می دهند و شانس ابتلا به کم خونی، سرطان های پستان و تخمدان همچنین پوکی استخوان قبل از سن یاسگی تا حدود زیادی در آنان کاهش می یابد.



دکتر سمره خاری گفت شواهد علمی در طول بیست سال گذشته نشان می دهد که تغذیه با شیر مادر بویژه در 6 ماه اول تولد بهترین روش تغذیه ای است زیرا شیر مادر حاوی تمام عوامل ایمنی بخشی برای مقابله با عفونت هاست.



وی مهمترین ملاک کافی بودن شیر مادر را وزن گرفتن شیر خوار در 6ماه اول تولد در هر هفته به میزان 100 تا 200گرم عنوان کرد و به مادران توصیه کرد تغذیه با شیر مادر را در اولویت قرار دهند.



دکتر خاری با بیان اینکه شیر دهی موفق نیاز به آموزش دارد افزود بیمارستان های دوستدار کودک، راهنمایی های لازم را به مادران برای شیردهی صحیح انجام می دهند.



مدیرگروه سلامت، خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی از مادران خواست در صورت نیاز به مشاوره یا مشاهده هر گونه مشکلی در امر شیردهی به خانه های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی و یا گروه حامی بیمارستانها مراجعه نمایند.