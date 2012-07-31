ترور فرمانده امنیت هوایی قطر در دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه النخیل گزارش داد: ترور سرهنگ "عبدالله آل ثانی" فرمانده امنیت هوایی قطر، بامداد شنبه در دوحه انجام شده است.

این پایگاه به نقل از منابع آگاه بیان کرد: ترور وی به سبب مخالفت با سیاستهای امیر قطر و ائتلاف وی با اسرائیل علیه سوریه بوده است.

این منابع به جزئیات ترور اشاره ای نکردند و فقط آن را مبهم دانستند.

این در حالی است که قبلا نیز یک دیپلمات برجسته قطری به علت سیاستهای همسوی کشورش با موساد و سیا درخواست پناهندگی به ونزوئلا داده بود.

شایان ذکر است قبلا برخی منابع اعلام کرده بودند : سرهنگ "عبدالله بن محمد آل ثانی" در برابر رستوران "اکشن اوتک" در استانبول ترور شده است.