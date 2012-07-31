  1. بین الملل
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۱۳

النخیل فاش کرد؛

ترور فرمانده امنیت هوایی قطر در دوحه

ترور فرمانده امنیت هوایی قطر در دوحه

یک پایگاه عرب زبان با اشاره به اخبار قبلی درباره ترور فرمانده امنیت هوایی قطر در استانبول، مکان ترور را دوحه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه النخیل گزارش داد: ترور سرهنگ "عبدالله آل ثانی" فرمانده امنیت هوایی قطر، بامداد شنبه در دوحه انجام شده است.

این پایگاه به نقل از منابع آگاه بیان کرد: ترور وی به سبب مخالفت با سیاستهای امیر قطر و ائتلاف وی با اسرائیل علیه سوریه بوده است.

این منابع به جزئیات ترور اشاره ای نکردند و فقط آن را مبهم دانستند.

این در حالی است که قبلا نیز یک دیپلمات برجسته قطری به علت سیاستهای همسوی کشورش با موساد و سیا درخواست پناهندگی به ونزوئلا داده بود.

شایان ذکر است قبلا برخی منابع اعلام کرده بودند : سرهنگ "عبدالله بن محمد آل ثانی" در برابر رستوران "اکشن اوتک" در استانبول ترور شده است.

کد مطلب 1662847

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها