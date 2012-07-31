محدودیتهای ترافیکی آخر هفته در جاده های کشور اعلام شد

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم اکنون تردد در تمامی جاده های کشور روان است و هیچ مشکلی گزارش نشده است در خصوص محدودیتهای ترافیکی اخر هفته اظهار داشت: تردد موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه 1تا ساعت 24 روز جمعه 13از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع می باشد.

وی ادامه داد: تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج - چالوس کماکان ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 14 تا 24 روز جمعه ز کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 17 تا 24 از 15 کیلومتر بالای مرزن آباد (دزدبن) به سمت کرج به صورت یکطرفه است.

به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تردد تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است و تردد کامیونها به استثنای حاملان موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا24 روز پنج شنبه و ساعت 6 تا ساعت 24 روز جمعه از محور هراز ممنوع خواهد بود.