اتوبوس شهری در آتش سوخت/ فرو رفتن میلگرد در کف پای موتورسوار

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین جلسه هماهنگی مسئولین سازمان آتش نشانی وشرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران که با حضور مدیران عامل آتش نشانی و ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران و هم چنین مدیران مناطق این دوسازمان تشکیل شد، چگونگی اجرای ایمن سازی اماکن و خطرات صنوف ناایمن مورد بحث و تبادل نظرقرار گرفت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران در سخنان خود با بیان اینکه ایمنی از جمله مباحث مهم درهر جامعه است که در صورت عدم توجه به آن، تک تک افراد، خانواده و در نهایت جامعه را با مشکل مواجه می سازد، افزود: اجرای ایمنی درهمه مکان ها به ویژه اماکن و صنوف موجب پیشگیری از حوادث و خسارات جبران ناپذیر می شود.

دکتر سید رضا خوش زاد تصریح کرد: اگر مالکان مشاغل و به خصوص مسئولین کشورهم چنان نسبت به مقوله ایمنی در اماکن نا ایمن از جمله پاساژها، مراکز پرتردد و... بی توجه باشند قطعا وقوع فاجعه هایی همانند آتش سوزی مسجد ارک که در سال 86 اتفاق افتاد و منجر به مرگ 87 نفر از شهروندان شد اجتناب ناپذیر بوده و ممکن است آن فاجعه تکرار شود.

وی تاکید کرد: مسئولین این دو سازمان با توجه به اختیاراتی که شهرداری در اختیار آنها گذاشته است باید با جدیت با نا ایمنی ها برخورد کرده و بدانند که کوچک ترین اغماض در این راه ممکن است سبب به خطر افتادن جان و مال مردم شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل شهرداری تهران نیز با اشاره به جدی بودن مدیریت ایمنی در دنیا خاطر نشان کرد: امروزه در جهان با استفاده از همه ابزار ها برای توسعه ایمنی و کاهش ریسک ها تلاش می شود این درحالی است که ما همواره به مقابله با حوادث پرداخته و به مقوله پیشگیری کمتر توجه کرده ایم.

مهندس رضا قدیمی، ایمنی در اماکن را از اولویت کاری سازمان خود خواند وتصریح کرد: الآن هر روزه شاهد وقوع حوادث گوناگون در سطح شهر تهران هستیم که نتیجه سهل انگاری ها و بی توجهی به موضوع ایمنی است بنابراین باید به طور جدی با نا ایمنی ها برخورد کرد.

در ادامه این نشست مدیران عملیات مناطق 5 گانه سازمان آتش نشانی و هم چنین مدیران مناطق 22 گانه شرکت ساماندهی در زمینه اولویت بندی مناطق پرخطر مناطق 5 گانه آتش نشانی به بحث و بررسی پرداختند.

انگشتر دردسر ساز پسر 11 ساله

انگشتری که دستان پسر بچه 11 ساله را متورم کرده بود با تلاش آتش نشانان رها سازی شد.ساعت 11:25 دقیقه ظهر امروز پسر بچه 11 ساله ای به ایستگاه 33 مراجعه کرده و از درد و تورم انگشتش مبنی بر گیر کردن انگشتر تنگ در آن ابراز ناراحتی می کرد.

مهدی فتحی رئیس ایستگاه 33 گفت: آتش نشانان بی درنگ با استفاده از تجهیزات انگشتربر و تلاش زیاد موفق شدند که انگشتر را بدون هیچ آسیبی از انگشت متورم شده این پسر بچه خارج کنند.در پایان این کودک از زحمات و تلاش های آتش نشانان تقدیر و تشکر کرد.

میلگرد در کف پای جوان موتورسوار

آتش نشانان به درد و ناراحتی جوان موتورسوار که میلگرد در کف پایش فرو رفته بود پایان دادند.با تماس تعدادی از شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی و درخواست کمک از ناجیان125، بیدرنگ زنگ ایستگاه 61 ساعت 23:52 دقیقه شب گذشته توسط ستاد فرماندهی به صدا درآمد و آتش نشانان به سمت خیابان سپند، خیابان جورمند، خیابان باقریان حرکت کردند.

عیسی ارضی فرمانده آتش نشانان درباره این حادثه گفت: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد میلگردی که در کنار خیابان بوده به کف پای جوان 35 ساله که راکب موتور سیکلت بوده فرو رفته و لا به لای چرخ عقب و طوقه موتور گیرکرده و باعث توقف موتور شده بود.

وی در ادامه افزود: در این حادثه آتش نشانان بلافاصله با تجهیزات ویژه نجات و ابزار برش میلگرد را برش داده و پس از دقایقی موفق شدند میلگرد را از پای فرد مصدوم رها سازی کنند و به عوامل اورژانس حاضر در محل تحویل دهند تا به مرکز درمانی جهت درمان انتقال یابد.

اتوبوس شهری در آتش سوخت

نقص فنی در سیم کشی اتوبوس شهری باعث سوختن کامل موتور و قسمتی از اتاق اتوبوس در خیابان 15 خرداد شد.

رخداد این آتش سوزی ساعت 15:19 دقیقه عصر دیروز به سامانه 125 اعلام شد که ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران، بلافاصله نیروهای ایستگاه یک آتش نشانی را به محل آتش سوزی در خیابان 15 خرداد نرسیده به چهارراه گلوبندک اعزام کرد.

به گفته اکبر اکبری افسر آماده منطقه یک که در محل آتش سوزی حضور داشت، نقص فنی در سیم کشی خودرو باعث آتش گرفتن قسمت موتور شده و سپس به داخل اتاق خودرو سرایت کرده بود، که خوشبختانه مسافرین به سرعت از اتوبوس خارج شده بودند.

وی در ادامه افزود: آتش نشانان با استفاده از تجهیزات کامل انفرادی، به وسیله لوله های آبدهی آتش را خاموش و از سرایت آن به دیگر قسمتهای اتوبوس جلوگیری کردند.

خوشبختانه این آتش سوزی خسارت جانی در بر نداشت.