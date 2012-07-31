بخش خصوصی 588 میلیارد ریال در گیلان سرمایه گذاری کرد/ لزوم تولید محصولات کیفی و استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری عصر سه شنبه در بازدید از واحدهای صنعتی استان به اهمیت سرمایه گذاری و نقش آن در توسعه استان اشاره کرد و افزود: ظرفیت ‌های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بسیار بالاست از اینرو باید با برنامه ریزی هدفمند و تلاش مضاعف نسبت به جذب این سرمایه های سرشار بهره جست.

وی همچنین با بیان اینکه تولید ملی مستلزم حمایت از سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی است، اظهارداشت: حمایت از کارلازمه حمایت از سرمایه ‌گذاران برای ایجاد اشتغال در منطقه است.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: با استفاده از تسهیلات بانکی و ایجاد زیرساخت ‌های لازم برای سرمایه ‌گذاری محصولات واحدهای تولیدی استان به حداکثر ممکن ارتقا می یابد.

وی در ادامه از بهره برداری 39 واحد صنعتی در چهار ماه نخست امسال در گیلان خبرداد و افزود: با راه اندازی این تعداد واحد صنعتی برای 426 نفر شغل ایجاد شده است.

منتظری یادآورشد: بخش خصوصی برای راه اندازی این تعداد واحد صنعتی 588 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده و واحدهای مزبور در زمینه تولید محصولات فلزی، غذایی و کانی غیر فلزی فعالیت می کنند.