10 میلیارد ریال برای دفن زباله در بابل هزینه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز ابوالحسنی اظهار داشت: زباله بلای جان شهرها و طبیعت ما بوده و این مشکل فقط مختص شهرستان بابل و استان مازندران نیست بلکه این یک معضل ملی است که در استانهای شمالی جلوه بیشتری دارد و مشکل زباله شهرستان بابل به مرحله بحران نزدیک می شود.

وی افزود: هیچ تکنولوژی درکشورما وجودنداردکه بطورمطلق مشکل زباله راحل نمایدبلکه علیرغم پیشرفت و سایل و تکنولوژی حل مشکل زباله به طور نسبی است و ماهم تلاش می کنیم با بضاعت خودمان بهترین روش راانتخاب کنیم.

ابوالحسنی، ابراز نگرانی خود را از بالا بودن میزان تولید زباله دربابل اعلام کرد و بیان داشت: سرانه زباله دربابل بیش از یک کیلو گرم و در نرم کشوری تولید سرانه زباله 700 تا 800 گرم است.

کانون پرورش فکری، زمینه ساز آینده مطلوب برای کودکان و نوجوانان

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با حضور در مرکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری شماره دو بابل گفت: کانون پرورش فکری، زمینه ساز آینده مطلوب برای کودکان و نوجوانان است.

حسین نیاز آذری افزود: من از گذشته با کانون و فعالیت های آن آشنا بودم و به این نکته اعتقاد دارم که کانون می تواند زمینه ساز آینده ای مطلوب برای کودکان ونوجوانان این مرزو بوم باشد.

وی با تاکید بر کشف استعداد‌ها و ایجاد زمینه های خلاقیت و نوآوری در اعضا تاکید کرد، با ظرفیت و توانمندی موجود در این دستگاه فرهنگی می توان شاهد گسترش و تقویت رشد استعداد‌ها و خلاقیت در کودکان و نوجوانان باشیم.

ساماندهی مراکز عرضه مرغ زنده در بازارهای سطح شهر

شهرداربابل گفت: شهرداری بابل با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت بابل اقدام به ساماندهی مراکز عرضه مرغ زنده در بازارهای سطح شهر کرد.

فرهاد عسکری بیان داشت: با توجه به شیوع بیماری های قابل انتقال از حیوانات در جهان از جمله آنفولانزای پرندگان و آثار مخرب آن در کشورها، بویژه کشورهای وارد کننده محصولات دامی، شهرداری بابل با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت بابل اقدام به ساماندهی مراکز عرضه مرغ زنده در بازارهای سطح شهر کرد که در پی آن مراکز غیربهداشتی شناسایی و پلمپ شدند.

شهرداربابل گفت: زمین های مخروبه و رهاشده در این شهر به مکانی برای تکثیر حیوانات موذی تبدیل شده است.