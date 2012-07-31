ادارات دولتی شیروان 23 میلیارد تومان به شهرداری بدهکارند

اسماعیل حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر ادارات دولتی شیروان بیش از 23 میلیارد تومان به شهرداری این شهر بدهکار بوده و باید با توجه به خودگردانی شهرداری‌ها و عدم کمک‌های دولتی، نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام کنند.

وی افزود: پرداخت بدهی‌های معوقه ادارات دولتی سبب ایجاد جهش بزرگی در درآمد شهری شده و از فشار مضاعف اقتصادی به شهروندان در خصوص پرداخت عوارض و هزینه‌های شهری کاسته می‌شود.

حسین پور تصریح کرد: با توجه به پیگیری‌های مکرر و با وجود تصویب بودجه سال 91، متاسفانه هیچ اقدامی از سوی ادارات مذکور برای پرداخت این بدهی‌ها صورت نگرفته است.

رییس کمیسیون خدمات و فضای سبز شورای اسلامی شهرستان شیروان اظهار داشت: با توجه به این موضوع که کل بودجه شهرداری شیروان 11 میلیارد و 500 میلیون تومان است و نیمی از آن صرف مسائل عمرانی می‌شود، پرداخت بدهی‌های معوقه ادارات دولتی اهمیت دوچندانی دارد.

وی افزود: پرداخت این مطالبات می‌تواند شهرداری را در جهت خدمت رسانی بهتر و جلب رضایت شهروندان بیش از گذشته یاری کند.