حفر و تجهیز 49 چاه آب در گرگان/ شناسایی 35 سارق

بگزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان عصر سه شنبه در بازدید از طرح آبرسانی گرگان، ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در برنامه ی جامع برای تامین آب شرب گرگان در دوره فوری-اضطراری گفت: تاکنون بخشی از این برنامه ی جامع با حفر و تجهیز 49 حلقه چاه عمیق در سه میدان اصلی سیاهتلو ، والش آباد ، فاضل آباد و چاههای پراکنده در محدوده اطراف شهر، خرید و نصب خطوط انتقال اصلی ، تهیه و نصب خطوط انتقال اصلی و جمع آوری چاهها و احداث 5 واحد مخزن جمع کننده انجام شده است.

ایرج حیدریان ضمن اعلام اعتبارات مورد نیاز و اقدامات باقیمانده طرح فوری اضطراری آبرسانی به شهر گرگان اعلام کرد: حفر7 حلقه و تجهیز 18 حلقه چاه، خطوط انتقال و جمع آوری به طول کلی 90کیلومتر، 2 باب ایستگاه پمپاژ و مخازن به حجم کلی 52 هزار متر مکعبی (بعلاوه هزینه تله متری) از جمله اقدامات بعدی این شرکت خواهد بود که امیدواریم با اجرای باقیمانده ی این پروژه بتوانیم به دغدغه ی مسئولان و مردم برای تامین آب شرب گرگان خاتمه دهیم.

وی در ادامه با اشاره به سال 1392 به عنوان سال پیش بینی اتمام طرح کوتاه مدت آبرسانی به شهر گرگان تصریح کرد: تاکنون 79 درصد از این پروژه با اعتباری بالغ بر 100 هزار میلیون ریال اجرایی شده و برای اجرای بخش باقیمانده طرح، مجموعا به 410 میلیون ریال اعتبار دیگر نیاز است.

شناسایی و دستگیری 35 سارق

در راستای نهمین مرحله طرح عملیاتی درون استانی ویژه شناسایی و دستگیری سارقان احشام در گلستان 35 متهم شناسایی و دستگیر شدند.



نهمین مرحله طرح عملیاتی ویژه شناسایی و دستگیری سارقان احشام به مدت دو روز توسط مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان گلستان به اجرا در آمد.



افزودنیست: در راستای اجرای این طرح 35 سارق دستگیر و 189 رأس از احشام مسروقه کشف شد، کشف هفت دستگاه موتورسیکلت مسروقه، یک دستگاه خودرو، یک فقره جیب بری، هفت فقره سرقت اماکن، پنج فقره سرقت داخل خودرو، دو فقره سرقت منزل، یک فقره کیف قاپی و یک فقره سرقت مغازه از دیگر موفقیت های اجرای این طرح بوده است.

گفتنی است: سه دستگاه خودرو که در سرقت احشام توسط سارقان استفاده می شد در راستای اجرای این طرح از متهمان توقیف شد.



شناسایی 51 عنوان شغلی زیان آور

هشتمین جلسه کمیته بدوی بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور استان در سال 91 در راستای اجرای آئین نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحدۀ قانون اصلاح تبصرۀ 2 الحاقی مادۀ 76 قانون تأمین اجتماعیدر محل اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان (ساختمان شماره 2) تشکیل شد .



خواجه مظفری مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گلستان با اعلام این خبر افزود ، در این جلسه که نمایندگان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و نمایندگان کارگران و کارفرمایان استان حضور داشتند ، درخواست های 40 نفر از متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد در 27 کارگاه مختلف استان و در قالب 71 عنوان شغلی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ، 51 عنوان شغلی برای 30 نفر از متقاضیان توسط اعضای کمیته تأیید و به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تشخیص داده شده است

همایش رهایی سبز در مینودشت

همایش رهایی سبزدرراستای برنامه های بشر دوستانه و آگاه سازی با مضرات مواد مخدر و تبیین نقش باورهای مذهبی و پیشگیری و مبارزه با وسوسه های شیطانی بویژه مواد افیونی اعتیاد برگزار شد.



حجت الاسلام سید خلیل صفی الحسینی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مینودشت درهمایش رهایی سبز گفت: انسان که جانشین خدا درزمین است باید ویژگیهای خدایی داشته باشد و تجلی گاه اوصاف خدا شود.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مینودشت با برشمردن ویژگی های ارزشمند انسان عنوان کرد: انسان حق ندارد به جسم و روح خود خدشه و لطمه وارد کند زیرا درشرع مقدس اسلام گناه بزرگی است و حرام است.



وی افزود: هر چه انسان به شخصیت و کرامت حقیقی خود نزدیکتر شود از جرم و جرایم فاصله می گیرد و به جوهر و گوهر درونی خود پی می برد.



صفی الحسینی بهترین راه پیشگیری از اعتیاد را توجه به فضای اخلاقی و فرهنگ دینی بر شمرد و رسیدن به این فضائل را تمسک به سیره و سلوک انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام برشمرد.



فعالیت 70 مداح در آق قلا

حجت الاسلام رضا فرامرزی رئیس اداره تبلیغات اسلامی آق قلا با مداحال این شهرستان دیدار کرد و هدف از این دیدار را بررسی فعالیت های این کانون برشمرد.



وی در این دیدار گفت: برنامه های تبلیغی و فرهنگی و مناسبت های دینی برای مداحان را ارزنده خواند و از رئیس این کانون خواست در برنامه ریزی کیفی در جهت ارتقای سطح توانایی مداحان شهرستان تلاش کند.



رئیس تبلیغات اسلامی آق قلا از زحمات وی قدردانی کرد و تاکید کرد:کلاس آموزش مداحی را در برنامه کاری لحاظ شود.

مرزنکلاته نیزبا اشاره به ماه مبارک رمضان گفت: بزودی برنامه های کیفی در زمینه گسترش فعالیت های این کانون در سطح شهرستان اقدام خواهد شد.



وی افزود:70 مداح در سطح شهرستان فعالیت دارند که برگزاری دوره آموزشی برای آنان ضروری است.

اجرای کاروان نور در علی آبادکتول



فاطمه میررسولی روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی علی آباد کتول گفت: پنجمین کاروان نور در روز 12 مرداد ماه سال جاری ساعت 30/21 در مصلای شهرستان علی آباد کتول برگزار خواهد شد.



وی گفت: در این برنامه محمد تقی خان نابغه ی قرآنی جهان اسلام و حافظ 51 روش اعجاز انگیز قرآن کریم از کشور پاکستان با حضور قاریان ممتاز بین المللی ، دکتر فردی و استاد شکری و گروه تواشیح اهل بیت تهران همراه با مسابقه و جوایز ارزنده برگزار خواهد شد.



میررسولی تصریح کرد:این مراسم از سوی سازمان تبلیغات اسلامی،شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی،صدا و سیما،اوقاف و امور خیریه،سازمان امور اقتصادی و دارایی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

نشست شورای مبارزه با موادر مخدر مینودشت

حجت الاسلام سید خلیل صفی الحسینی رئیس اداره تبلیغات اسلامی مینودشت مواد مخدر را یکی از توطئه‌های سازمان‌ یافته باندهای مافیایی و استکبار جهانی عنوان کرد و افزود: امروزه مواد مخدر فراتر از یک موضوع ساده و پیش پا افتاده است و در ارزیابی‌ها هم ردیف بحران‌های‌ بزرگ‌ اجتماعی‌ طبقه‌بندی و ارزشیابی می‌شود.



وی با اشاره به اینکه کشور ما در مجاورت یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد مخدر قرار گرفته است، ادامه داد:این مسئله به عنوان یک معضل جدی و دائمی کشور ما را تهدید می‌کند.



وی با انتقاد از فقدان عزم جدی جهانی برای مبارزه با مواد مخدر در دنیا تصریح کرد:آمارها نشانگر این است که از زمان حضور آمریکایی‌ها در افغانستان میزان کشت مواد مخدر سه تا چهار برابر افزایش داشته است و از طرفی اعتبارات سازمان ملل نیز برای مبارزه با مواد مخدر کاملاً ناچیز است.