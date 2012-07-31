به گزارش خبرنگار مهر، فریمان ابراهیم زاده ظهر سه شنبه در نشست خبری افزود: این واحد دانشگاهی در سال گذشته، تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد در 2 رشته آگرواکولوژی و مبارزه با علف‌های هرز راه اندازی کرده است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی مدیریت دانشگاه تبدیل آن به قطب علمی کشاورزی خراسان شمالی است، تصریح کرد: در این زمینه علاوه بر افزوده شدن رشته‌های جدید و اساتید مجرب در این دانشگاه، تا حد امکان زیرساخت‌ها و امکانات لازم نیز آماده می‌شود.

ابراهیم زاده از راه اندازی گلخانه در مزرعه آموزشی و پژوهشی این دانشگاه در مساحتی بالغ بر 700 مترمربع خبر داد و افزود: این گلخانه از ترم تحصیلی آینده راه اندازی شده و مورد استفاده دانشجویان رشته‌های مرتبط قرار می‌گیرد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی شیروان همچنین با اشاره به پیشرفت فیزیکی 80 درصدی ساختمان آموزشی در حال ساخت این دانشگاه اظهار داشت: با تکمیل این ساختمان آموزشی، دانشکده فنی و مهندسی علوم کشاورزی شیروان از ترم تحصیلی جدید افتتاح می‌شود.

فریمان ابراهیم زاده گفت: در حال حاضر تعداد 3 هزار و 600 دانشجو در غالب 36 رشته تحصیلی در این دانشگاه مشغول علم آموزی هستند.

