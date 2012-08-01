به گزارش خبرنگار مهر، مردم قم روزهای گرم تابستان امسال را همچنان در گرمای بیش از 40 درجه میگذرانند و این گرما گاهی انسان را به شک میاندازد که نکند قم زیر همان مرکز تخریب شده لایه اوزون باشد. اما آنچه بیش از گرما موجب کلافگی مردم می شود، عدم کاهش تعرفههای برق مصرفی در این استان است.
قم همچنان جزو مناطق گرمسیری چهار
قیمت تعرفههای برق قم همچنان مانند سال گذشته، شامل منطقه گرمسیر چهار محسوب میشود. تعرفه های برق در سال گذشته در قالب پنج جدول تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر، ماههای گرم مناطق گرمسیر یک، ماههای گرم مناطق گرمسیر دو، ماههای گرم مناطق گرمسیر سه و ماههای گرم مناطق گرمسیر چهار ابلاغ شده بود.
از همان ابتدای اعلام این تعرفهها، استان قم جزو مناطق گرمسیر چهار محسوب شد که اعتراض رسانهها و نمایندگان این استان در مجلس را نیز به همراه داشت.
باید بر این نکته تاکید کرد که تعرفه برق در قم که جزو مناطق گرمسیری چهار محسوب میشود 9 برابر منطقه گرمسیری سه است.
به این معنی که متوسط انرژی مصرفی ماهانه از صفر تا 100 کیلووات در قم به ازای هر کیلووات ساعت 240 ریال است، اما این رقم در استانهای منطقه گرمسیری سه از صفر تا 1000 کیلووات 250 ریال است.
همچنین بر اساس گزارشها متوسط انرژی مصرفی ماهانه از صفر تا 1000 در مناطق گرمسیری یک و دو به ترتبیب 100 و 220 ریال به ازای هر کیلووات ساعت محاسبه شده است.
وعدههای مسئولان برای کاهش تعرفههای برق قم
حجت الاسلام محمدحسین موسیپور، استاندار سابق قم 9 مرداد سال گذشته، در جلسه ستاد هدفمندی یارانهها با اشاره به پیگیریهای مسئولان قمی در این زمینه، از دستور مساعد رئیس جمهوری و موافقت وزارت نیرو پیرامون محاسبه هزینه مصرف برق در قم مانند سایر استانهای گرمسیری خبر داد.
این وعده تا حدی توانست مردم قم را برای کاهش تعرفههای برق مصرفی شان در تابستان آینده خوشبین کند اما تابستان 91 نیز فرارسید و از کاهش تعرفههای برقی در قم خبری نشد.
در همین زمینه علی لاریجانی نماینده مردم قم و رئیس مجلس شورای اسلامی در دیداری که سال گذشته مدیر عامل شرکت توزیع برق قم با وی داشت، از پیگیری این موضوع در مجلس شورای اسلامی و تلاش برای قرار گرفتن قم در بین مناطق گرمسیری یک خبر داد.
لاریجانی در این دیدار تاکید کرد که اگر حتی امکان این تغییر وجود نداشته باشد، حداقل این پیشنهاد مطرح میشود که ماه اردیبهشت هم به ماههای گرم این سال اضافه شود و در کنار خرداد، تیر و مرداد قرار گیرد.
این گفته رئیس مجلس شورای اسلامی تا حدی عملی شد و البته به گفته مسئولان اداره برق قم به جای ماه اردیبهشت، شهریور به عنوان چهارمین ماه گرم سال، به ماههای قبلی اضافه شد.
چرا قم نه؟
اما بی توجهی هیئت دولت به کاهش تعرفههای برق مصرفی استان قم در حالی ادامه یافت که در گزارشی که خبرگزاری مهر در تاریخ 13 تیرماه سال جاری منتشر کرد، وزیر نیرو با کاهش تعرفه خانگی برق در شهرستانهای ایرانشهر، نیکشهر، سرباز و دلگان از توابع استان سیستان و بلوچستان موافقت کرد.
سعید اربابی نماینده این شهرستانها در مجلس شورای اسلامی در این باره بیان داشت: کاهش تعرفه خانگی برق در شهرستانهای ایرانشهر و سرباز از ابتدای خرداد تا پایان مرداد در قالب منطقه گرمسیر یک و در سه اردیبهشت، شهریور و مهر امسال در قالب منطقه گرمسیری دو کشور اعمال میشود.
سئوال این است که آیا استان قم اگر گرمای بیشتری نسبت به استانهای جنوبی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان نداشته باشد، آیا گرمای تابستان این استان مانند استانهای گیلان و مازندران است؟ و آیا فراموش کردهایم که در بسیاری روزهای تابستان، گرمای هوا این استان با گرمای هوا در اهواز و یزد برابر است؟
این درحالی است که احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر موضوع کاهش تعرفههای برق قم در مجمع نمایندگان در دست بررسی است که آقای وزیر نیرو نیز از مطرح شدن آن در هیئت دولت برای تصویب شدن خبر داد.
همچنین به گفته مسئولان شرکت برق استان قم تصمیمات جدید قوه مجریه برای کاهش تعرفههای برق این استان در برنامههای فاز دوم هدفمندی یارانهها مورد توجه قرار گرفته است، اما حقیقت این است که به دلایل مختلف که از جمله مهمترین آنها مشکلات کنونی اقتصاد کشور است، فعلا خبری از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نیست و این به معنای عدم کاهش تعرفههای برق در قم است.
رتبه قم در بین سایر استانها از نظر میزان دمای تابستان
مسئولان باید توجه داشته باشند که بر اساس گزارشهای اعلام شده، گرمای هوا در تابستان سال 89 در 25 سال اخیر بیسابقه بود و تابستان 90 نیز گرمای زیاد هوا همچنان ادامه داشت، به طوری که نزدیک به یک ماه دمای هوای این استان به زیر 40 درجه نرسیده بود.
در همین زمینه محمدرضا قاضی، سرپرست اداره پیش بینی و تحقیق اداره کل هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق اطلاعات موجود، استان قم تابستان سال گذشته از نظر گرمای هوا، بین مراکز استانها در رتبه دوم و سوم قرار داشت و امسال نیز این استان در رتبه ششم است.
وی ادامه داد: در سال گذشته اهواز با میانگین دمای 45 و هفت دهم درجه در رتبه اول و قم با دمای 40 و 2 دهم درجه در رتبه دوم قرار داشت، همچنین امسال نیز اهواز با 45 و پنج دهم درجه اول، بندرعباس با 39 و 9 دهم درجه دوم، یزد با 37 و هفت دهم درجه سوم و قم با 37 و پنج دهم درجه در رتبه چهارم قرار داشتند.
رسیدگی باید به موقع و در زمان خود باشد
این آمارها به این معناست که قم در بین مراکز استانها، همچنان بین پنج استان اول کشور از نظر میزان دمای هوا در تابستان دو سال اخیر است و آیا با این وضعیت، مردم این استان نباید در بین مناطق گرمسیری غیر از منطقه چهار گرمسیری قرار گیرند؟
توجه به کاهش تعرفههای برق در استان قم بعد از سپری شدن فصل گرما دیگر اهیمت چندانی نخواهد داشت و البته این کاهش اهمیت، خود موجب میشود که این موضوع تا تابستان سال 92 نیز همچنان بدون نتیجه و تصمیمات مناسب باقی بماند.
متاسفانه در کشور گاهی دیده میشود که بعضی موضوعات با توجه به شرایط فصلی و آب و هوایی مورد توجه قرار میگیرند و یا بهتر است بگوییم توجه به آنها بین مسئولان و رسانهها مد میشود، اما با تمام شدن شرایط فصلی و آب و هوایی به حواشی رانده شده و دیگر کسی پیرامون آن حتی صحبتی هم ندارد.
این رویه قطعا مانع از توسعه زیرساختها و البته توسعه اخلاق توسعه گرایانه مسئولان خواهد شد و مانند یک رسم ادامه خواهد یافت.
محدثه نجف زاده
قم - خبرگزاری مهر: مردم استان قم با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی، تابستان هر سال شاهد گرمای شدید هوا هستند و طبیعی است که میزان استفاده از وسایل سرمایشی نسبت به سایر ماههای سال افزایش مییابد.
به گزارش خبرنگار مهر، مردم قم روزهای گرم تابستان امسال را همچنان در گرمای بیش از 40 درجه میگذرانند و این گرما گاهی انسان را به شک میاندازد که نکند قم زیر همان مرکز تخریب شده لایه اوزون باشد. اما آنچه بیش از گرما موجب کلافگی مردم می شود، عدم کاهش تعرفههای برق مصرفی در این استان است.
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