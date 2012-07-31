گلستان مستعد برای توسعه سرمایه گذاریهای دام و طیور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کلاتی عصر سه شنبه در نشست شورای شهر گرگان، خواهان پاسخگویی مسئولان جهاد کشاورزی به مسائل و مشکلات این بخش شد.

وی اظهار داشت: گلستان در تولید انواع تولید مرغ (مرغ مادر، مرغ گوشتی )، تولید شیر، گوشت قرمز و حتی شترمرغ، تولید کارخانجات متعدد مورد نیاز از جمله کارخانجات تولید خوراک دام، مکمل های غذایی، کارخانجات داروئی و مکمل ها و ...، بسط و توسعه صنایع عمل آوری و فرآوری محصولات مستعد است.

وی اظهار داشت: ولی شواهد و قرائن مؤید نارضایتی تولیدکنندگان از نوسانات قیمت نهاده ها ، قیمت فروش تولیدات و ... است و بعضاً شاهد تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید و... هستیم.

وی به بحث تنظیم بازار اشاره و اضافه کرد: هر ساله شاهد تولیدات بسیار خوب در بخش زراعت، باغبانی، دام و طیور بوده و هستیم و متأسفانه هر ساله شاهد خسارت جدّی به تولید کننده و مصرف کننده نیز هستیم و تأسف بارتر آنکه مجموع اتفاقات و اقدامات به ضرر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بوده و هست، در این زمینه مسئولان کشاورزی چه کرده اند و چه برنامه هایی دارند؟

کلاتی درباره کود و سم کشاورزی بیان داشت: بهره برداری پیوسته و فشرده تولید کنندگان باعث شده که نیاز کود روز به روز گسترده و جدی تر شود ولی متأسفانه از نظر کمّیت و از نظر زمان بندی برای توزیع به موقع کود و سم به کشاورزان و اخیراً هم قیمت بسیار بالای آن مشکلات عدیده ای را برای تولیدکنندگان بوجود آورده است.

عضو شورای شهر گرگان گفت: این مهّم در حالی است که تولیدکنندگان از قیمت گذاری محصولات ناراضی و به دلیل پائین بودن قمیت بعضی از محصولات از جمله پنبه تناوب کشت هم کمتر مورد اجرا در می آید و بحث آفات و بیماریها نیز روز بروز گسترده تر شده است.

وی به بحث شیلات اشاره کرد و گرت: با عنایت به مطالعات انجام شده و فراهم بودن بستر تولید در شمال گمیشان در بخش آبزی پروری روند اجرائی پروژه را چگونه ارزیابی می کنید و برنامه های آتی شما چیست، زیرا شمال گمیشان باید به مرکز بزرگ تولید ماهیان در کشور و خاورمیانه تبدیل شود.

ایستگاهها و مراکز تحقیقاتی

کلاتی یادآورشد: با توجه به رشد علم و تکنولوژی و فن آوریهای نوین و نیاز غذایی و با عنایت به تاکید بر کشاورزی دانش بنیان و ضرورت ارتقاء بهره وری ، در خصوص ارتقاء کمی و کیفی، متنوع سازی و تعدد تولیدات مراکز و ایستگاههای تحقیقاتی چه اقداماتی صورت گرفته است و آیا برنامه ای برای ایجاد و توسعه مراکز و ایستگاههای تحقیقاتی توسط دولت یا بخش غیردولتی داشته و دارید وموانع و مشکلات پیش رو کدامند.