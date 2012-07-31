خراسانشمالی 867 هزار نفر جمعیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلی زاده ظهر سه شنبه در نشست خبری عنوان کرد: بر اساس آخرین تحلیل‌های اطلاعات سرشماری سال 90، جمعیت خراسان شمالی 867 هزار و 727 نفر اعلام شده است.

وی با بیان اینکه در سرشماری سال 85، جمعیت استان 811 هزار و 572 نفر بود، اظهار داشت: جمعیت این استان به نسبت سال 85، 56 هزار نفر افزایش یافته است.

قلی زاده متوسط رشد سالیانه جمعیت کشور را 29/1 درصد اعلام کرد و افزود: این رقم در خراسان شمالی 35/1 درصد بوده و استان از این نظر در رده 13 کشور قرار دارد.

وی، جمعیت شهری استان را 446 هزار و 872 نفر ذکر و تصریح کرد: بر این اساس 51.5 درصد جمعیت خراسان شمالی شهری بوده که این میزان نیز در سطح کشور 71.4 درصد است.

قلی زاده جمعیت روستایی استان را بر اساس سرشماری جدید 420 هزار و 855 نفر به انضمام جمعیت غیر متمرکز اعلام کرد و گفت: 48.5 درصد جمعیت خراسان شمالی روستایی بوده و این میزان در سطح کشور 28.6 درصد برآورد شده است.

وی عنوان کرد: بر اساس این سرشماری در استان به ازای هر 100 نفر زن 99 مرد وجود دارد که این میزان در کشور به ازای هر 100 نفر زن 102 نفر مرد است.

قلی زاده جمعیت صفر تا 14 سال خراسان شمالی را 27 درصد کل جمعیت استان عنوان کرد و گفت: تعداد افراد 15 تا 64 سال، 6/67 درصد جمعیت و تعداد افراد 65 سال به بالا نیز 3/5 درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهد.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان‌شمالی اعلام نرخ مهاجرت، اشتغال، بیکاری و دیگر شاخصه‌های آماری استان را به آینده نزدیک موکول کرد.