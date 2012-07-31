یادواره شهدای روحانی ایثارگر در نهاوند برگزار می شود

اسماعیل زارعی کوشا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تجلیل و زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای روحانی نهاوند، بخصوص شهیدان آیت الله محمدعلی حیدری اولین امام جمعه و نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی که جزء شهدای هفتم تیر است و آیت الله قدوسی دادستان کل کشور، یادواره شهدای روحانی در نهاوند برگزار می شود.

وی گفت: تجلیل از شهدا و برگزاری مراسم یادواره آنها در نفس عمل، کاری فرهنگی، عبادی و تبلیغی است که در راستای حفظ ارزشها و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی صورت می گیرد اما مهمترین هدف این مراسم آشنایی جوانان امروزی با این شهدای بزرگوار است.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ تشییع همواره شاهد حضور عالمان گرانقدری در نهاوند بوده ایم، گفت: برخی از این افراد در عین تلاش و برجستگی در عرصه علمی و دینی و حوزه اندیشه اسلامی، در صحنه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زمانه خود، نقش حساس و تعیین کننده ای داشته اند که شهید حیدری و قدوسی نمونه بارز آن در نهاوند هستند.

زارعی کوشا افزود: این دو شهید و دیگر شهدای روحانی عرصه شهادت عالمانی بودند که رسالت خود را تنها در کسب دانش محصور در حلقه های مباحث فقهی، کلامی و اصولی نمی دانستند بلکه در کنار این مباحث توجه و دقت زیادی به تحولات اجتماعی و سیاسی در کنار مردم داشتند.

وی یادآوری کرد: شهدای بزرگ ایران اسلامی مخصوصا شهدای روحانی در حوادث و وقایعی که بر علیه اسلام و ارزشهای آن شکل گرفته در دفاع از اسلام و مردم مسلمان به پا خواستند و علیه بدعتهای غلط در دین و کژیها و ظلم هایی که علیه مسلمان شکل گرفت قیام و بعضی در این راه جان خود را فدا کردند.

وی تأکید کرد: ستاد یادواره شهدای روحانی با کمیته های پشتیبانی و اجرایی، کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی و کمیته جمع آوری و سرکشی به خانواده های شهدا فعالیت خود را آغاز کرده و این مراسم در 14 شهریورماه سال جاری مصادف با سالروز شهادت آیت الله قدوسی برگزار می شود.