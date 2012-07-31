به گزارش خبرنگار مهر، رحیم اسلامی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پالایشگاه فجر جم با تولید بیش از 27 درصد گاز کشور نقش بسیار مهمی در تامین سبد انرژی کشور دارد و از مهمترین پالایشگاه‌های کشور است.

وی به نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و بیان داشت: در سال جاری شاهد تلاش بی‌وقفه و مستمر کارکنان در عرصه تولید و تحقق عملی شعار امسال هستیم.

مدیرعامل پالایشگاه جم با تاکید بر لزوم حرکت در راستای تحقق شعار تولید ملی، اضافه کرد: برای تامین گاز زمستان مناطق سردسیر کشور از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم و همه تلاش خود را برای تامین گاز مورد نیاز به کار خواهیم گرفت.

وی به میزان استحاص گاز از این پالایشگاه اشاره کرد و ادامه داد: در تیر ماه سال جاری یک میلیارد و 800 میلیون مترمکعب گاز در این شرکت تولید شده و به خط لوله سراسری انتقال داده شده است.

اسلامی همچنین به میزان صادرات میعانات گازی از این پالایشگاه اشاره کرد و افزود: طی تیرماه سال جاری بیش از 650 هزار بشکه مایعات گازی در این پالایشگاه تولید شد که از طریق پایانه صادراتی این شرکت در بندر سیراف صادر شده است.

وی با بیان اینکه کنترل‌های لازم از لحاظ کمی و کیفی پس از ذخیره‌سازی روی این مایعات انجام می شود گفت: از طریق گوی شناور به کشتی‌های پهلو گرفته در پایانه صادراتی این شرکت در بندر سیراف منتقل شده است.

مدیرعامل پالایشگاه جم همچنین از تولید 841 تن محصول LPG در پالایشگاه جم خبر داد و افزود: در تیر ماه امسال بیش از 841 تن ال پی جی در پالایشگاه تولید و به بازار مصرف ارسال شده است.