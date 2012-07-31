بازگشت صلح و آرامش به راخین/ دیدار با فرستاده حقوق بشر سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های میانمار، "ئونا مائونگ" در این کنفرانس خبری پس از دیدار با فرستاده حقوق بشر سازمان ملل، ضمن تکذیب اتهام ها برعلیه دولت میانمار مبنی بر استفاده از خشونت علیه اقلیت ها در کنترل بحران گفت: دولت برای بازگشت دوباره حاکمیت قانون، صلح و ثبات تلاش می کند.

"توماس اجیا کوانتانا" که در یک سفر اضطراری برای ارزیابی وضعیت بحرانی ایالت راخین به میانمار سفر کرده است، پیش از سفر به این ایالت به پایتخت این کشور سفر کرد تا با مقامات دولتی دیدار و گفت و گو کند.

درگیری های فرقه ای میان مسلمانان و بودائیان میانمار که پس از حمله بوداییان به اتوبوس حامل مسلمانان و کشته شدن یک زن آغاز شد.

استان راخین در میانمار که دارای اکثریت بودایی است محل زندگی تعداد زیادی از مسلمانان است که از طرف سازمان ملل به عنوان اقلیتی که مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می گیرند ، مطرح هستند.