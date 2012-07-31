صادرات کشمش با تشکیل انجمن کشمش در استان قزوین افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات انجمن کشمش استان قزوین عصر سه شنبه با حضور 25 تن از تولیدکنندگان، بازرگانان، صادرکنندگان و صاحبان صنایع فرآوری این محصول که بیشتر آنها از شهرستان تاکستان بودند در محل اتاق بازرگانی، صنایع، ‌معادن و کشاورزی قزوین برگزار شد.



در این جلسه مجید کشاورز گفت: به منظور ساماندهی وضعیت محصول کشمش و توسعه صادرات آن و نیز ایجاد نظم و هماهنگی، اتخاذ وحدت رویه در امور بین بخشی و ارتقاء بهره وری و جایگاه کشمش ایران انجمن کشمش استان بر اساس بند"ک" ماده پنج قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با مشارکت تولیدکنندگان، فرآوری کنندگان و صادرکنندگان و همچنین صاحبان صنایع، نهادها و سازمانهایی که به نحوی دست اندرکار کشمش هستند تشکیل شده است.



وی افزود: در این انجمن در خصوص بررسی مسائل و مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مشورتی مناسب به منظور بهبود کیفیت کاشت، داشت و برداشت محصول، فرآوری در پایانه های نگهداری، انبارداری، حمل و نقل و توسعه صادرات و ایجاد کمیته های تخصصی مانند کشاورزی، باغبانی، آب، خاک، فرآوری و صنعت، انفورماتیک، تبلیغات و بازاریابی، آموزش و تحقیقات، انتشارات و اطلاع رسانی، روابط عمومی و بین الملل و امور حقوقی تصمصم گیری خواهد شد.



کشاورز مقدم تصریح کرد: ایجاد بانکهای اطلاعاتی، سایتهای اینترنتی، شناسایی و ایجاد بازارهای مصرف داخلی و خارجی، مطالعه وضعیت و جایگاه رقبای کشمش ایران در بازارهای بین المللی و جمع آوری و توزیع اطلاعات بازاریابی و تولیدی و توزیعی مورد نیاز اعضاء تصمیم گیری خواهد شد.



نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین یادآورشد: انجمی در خصوص برگزاری دوره های آموزش علمی، کاربردی، فنی و تخصصی و مدیریتی اعضاء نیز با استفاده از امکانات موجود کشور و استان برنامه دریزی خواهد کرد و با مشارکت با سایر موسسات و تشکلها برای اعتلای صنعت کشمش و توسعه صادرات اقدام لازم را انجام خواهد داد.



کشاورز مقدم اظهارداشت: امیدواریم با برنامه ریزی مدون انجمن و تلاش مضاعف زمینه تشکیل میز کشمش و دبیرخانه آن در شهرستان تاکستان به عنوان قطب تولید انگور و کشمش کشور و استان فراهم شود.



در این جلسه که علیرضا کشاورز به عنوان ناظر اتاق بازرگانی ایران و مجید برزگر معاون تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت هم برای حسن اجرای انتخابات حضور داشتند انتخابات مجمع موسسین انجمن کشمش استان قزوین برگزار شد و پس از رای گیری از اعضاء چهار نفر عضو اصلی هیئت مدیره، دو نفر علی البدل و یک نفر بازرس انتخاب شدند.



در این انتخابات مجید رحمانی، ذبیح الله طاهرخانی، عادل طاهرخانی عین الله رحمانی به عنوان اعضای اصلی برای دوسال و عین الله رحمانی به عنوان بازرس برای یک سال انتخاب شدند.



در این جلسه همچنین دریافت دو میلیون و 500 هزار ریال حق عضویت و دو میلیون و 500 هزار ریال حق ورودی به تصویب اعضاء رسید.



همچنین مقرر شد در مدت حداکثر یک هفته نماینده رئیس اتاق بازرگانی قزوین برای عضویت در انجمن کشمش استان قزوین معرفی شود.