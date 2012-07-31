برنامه ترتیل خوانی قرآن در بقاع متبرکه ملایر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا زین العابدینی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ملایری به ذکر برنامه‌های اوقاف و امور خیریه اشاره کرد و گفت: در راستای ابلاغ بخشنامه‌های کشور در اجرای طرح ضیافت، جلساتی در راستای آماده‌سازی بقاع متبرکه و امام زادگان در شهرستان انجام و بقاع متبرکه و امام زادگان درشهرستان برای پذیرایی از میهمانان الهی آماده شد.

وی با بیان اینکه در این طرح که شامل برنامه‌های مختلف در ماه رمضان است، گفت: این برنامه‌ها در بقاع متبرکه و امام زادگان در حال انجام است.

حجت الاسلام زین العابدینی از برگزاری برنامه جزءخوانی و ترتیل خوانی قرآن به صورت همه روزه در بقاع متبرکه و امام زادگان شهرستان ملایر خبر داد و گفت: این برنامه در امام زاده عبد الله ملایر، تکیه ابوالفضل(ع)، امام زاده ابراهیم طجر سامن و امام زاده سید علی حسین داویجان با حضور علاقمندان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام زین العابدینی در ادامه به دیگر برنامه‌های طرح ضیافت در امام زادگان ملایر اشاره کرد و گفت: پایگاه‌های مشاوره و پاسخ گویی به مسائل شرعی در آستان مقدس امام زادگان ملایر برپا شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ملایر همچنین از برگزاری برنامه اطعام دهی و روضه خوانی در راستای نیت واقف در شبهای جمعه و لیالی قدر درموقوفه سیف‌الدوله خبر داد.

وی از برگزاری کلاس‌های قرآن شامل روخوانی، تفسیر و احکام در تالار قرآن موقوفات شهرستان ملایر خبر داد و گفت: این برنامه‌ها نیز همه روزه صبح‌ها در تالار قرآن تا پایان ماه رمضان ادامه دارد.

حجت الا سلام زین العابدینی در ادامه از برگزاری محفل انس با قرآن در یکی از روز‌های ماه رمضان با حضور یکی از قاریان برجسته مصری در امام زاده عبد الله شهر ملایر خبر داد و گفت: درصورت موافقت سازمان اوقاف بزودی این مراسم در ماه رمضان انجام می‌گیرد.