کره شمالی انجام اصلاحات در این کشور را رد کرد/ تکذیب مذاکره با همسایه جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA)، سخنگوی کمیته اتحاد صلح آمیز شبه جزیره کره در گفتگو با این خبرگزاری با احمقانه دانستن اظهارات کارشناسان کره جنوبی در مورد ظرفیتهای موجود برای اصلاحات در رهبر جوان این کشور ، افزود: این عروسکهای خیمه شب بازی در جنوب خیال می کنند با این اظهارات می توانند بر "کیم جونگ اون" فشار آورده و پیوندش را با گذشته قطع کنند.

وی که در این گزارش اشاره به نامش نشده در ادامه با تقبیح این اظهارات و امید به اصلاحات در کره شمالی ، گفت: انتظار تغییر سیاستها در کره شمالی مانندبرآمدن آفتاب از غرب است.

برخی از کارشناسان در امور کره شمالی پس از به قدرت رسیدن رهبر جوان این کشور به دنبال مرگ پدرش، به تواناییهای "کیم جونگ اون" 30 ساله که فارغ التحصیل رشته اقتصاد از سوئیس است ، امیدوارند.

این امیدواری ها پس از تغییرات در سران نظامی و ارتش این کشور و همچنین اعلام رسمی ازدواج "کیم جونگ اون"، برخلاف رسم مخفی ماندن زندگی شخصی پدرش، افزایش یافته است.

