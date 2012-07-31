استخدام 200 نخبه برای مدیریت شرکت های شستا

به گزارش خبرگزاری مهر،سعید مرتضوی که هفته گذشته به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی انتخاب شده است، گفت: با توجه به لزوم به کارگیری نیروهای متخصص، متعهد و استفاده از نخبگان کشور برای نوسازی و ارتقای کیفیت مدیریتهای شرکتهای تخصصی صندوق و ایجاد بانک اطلاعات مدیران تخصصی تأمیناجتماعی و با امعاننظر به ظرفیتهای مدیریتی شرکتهای تابعه، به هیأتمدیره صندوق پیشنهاد دادم که 200 نفر از افراد نخبه با تحصیلات فوقلیسانس و دکتری جذب شوند که هیأتمدیره صندوق تامین اجتماعی نیز در یکی از جلسات خود به اتفاق آرا این پیشنهاد را تصویب کرد.
وی افزود: بر این اساس 200 نفر نخبه یادشده از طریق فراخوان عمومی که متعاقباً اعلام خواهد شد و با آزمون سراسری و برابر با ضوابط جذب نیرو استخدام خواهند شد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: سابقه پژوهشی و مدیریتی، اختراع، تألیفات و معدل اتمام دوره تحصیلات در امتیاز جذب مؤثر خواهد بود.
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