  1. جامعه
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۰۸

با حکم مرتضوی انجام می شود؛

استخدام 200 نخبه برای مدیریت شرکت های شستا

استخدام 200 نخبه برای مدیریت شرکت های شستا

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی گفت: 200 نفر از نخبگان کشور با تخصص‌های مختلف برای ارتقای کیفیت مدیریت‌های شرکت‌های تخصصی صندوق تأمین‌اجتماعی به استخدام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی درمی‌آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر،سعید مرتضوی که هفته گذشته به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی انتخاب شده است، گفت: با توجه به لزوم به کارگیری نیروهای متخصص، متعهد و استفاده از نخبگان کشور برای نوسازی و ارتقای کیفیت مدیریت‌های شرکت‌های تخصصی صندوق و ایجاد بانک اطلاعات مدیران تخصصی تأمین‌اجتماعی و با امعان‌نظر به ظرفیت‌های مدیریتی شرکت‌های تابعه، به هیأت‌مدیره صندوق پیشنهاد دادم که 200 نفر از افراد نخبه با تحصیلات فوق‌لیسانس و دکتری جذب شوند که هیأت‌مدیره صندوق تامین اجتماعی نیز در یکی از جلسات خود به اتفاق آرا این پیشنهاد را تصویب کرد.

وی افزود: بر این اساس 200 نفر نخبه یادشده از طریق فراخوان عمومی که متعاقباً اعلام خواهد شد و با آزمون سراسری و برابر با ضوابط جذب نیرو استخدام خواهند شد.

مرتضوی خاطرنشان کرد: سابقه پژوهشی و مدیریتی، اختراع، تألیفات و معدل اتمام دوره تحصیلات در امتیاز جذب مؤثر خواهد بود.
 

کد مطلب 1662901

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها